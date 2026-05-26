Wohin mit 79 Millionen Euro aus Berlin und Mainz? Kreis und Verbandsgemeinden haben ein Konzept, was sie mit dem Geld in der Südwestpfalz machen wollen.

Rund 79 Millionen Euro fließen in den kommenden zwölf Jahren aus dem Sondervermögen des Bundes (65,5 Millionen Euro) und der Strukturhilfe des Landes (13,5 Millionen Euro) in die Südwestpfalz. Der Landkreis und die sieben Verbandsgemeinden haben sich auf ein Umsetzungskonzept geeinigt, wofür das Geld verwendet werden soll, darüber entscheidet am kommenden Montag, 1. Juni, der Kreistag. Wie Landrätin Susanne Ganster (CDU) am Montag bei einem Pressegespräch erläuterte, sei man der Empfehlung des Gemeinde- und Städtebundes zur Aufteilung gefolgt: Während beim Kreis ein Drittel des Geldes oder 26,2 Millionen Euro verbleiben, werden zwei Drittel (52,5 Millionen Euro) unter den sieben Verbandsgemeinden aufgeteilt. 7,9 Millionen Euro fließen in das Dahner Felsenland, 4,9 Millionen Euro in die Verbandsgemeinde Hauenstein, 6,6 Millionen Euro in die Verbandsgemeinde Pirmasens-Land, 7,8 Millionen Euro in die Verbandsgemeinde Rodalben, 9,6 Millionen in die Verbandsgemeinde Thaleischweiler-Wallhalben, 6,7 Millionen Euro in die Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben und neun Millionen Euro in die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land.

Mindestinvestition von 250.000 Euro

Die Verwendung des Geldes ist geregelt. Jede Maßnahme muss ein Investitionsvolumen von mindestens 250.000 Euro haben. Mit dem Geld sollen erhebliche Investitionsstaus, die sich über Jahrzehnte aufgebaut haben, beseitigt werden, etwa bei Straßen, Schulen, Versorgungsleitungen, Sportanlagen, Bevölkerungsschutz und medizinischer Versorgung. Eine Festlegung auf konkrete Einzelmaßnahmen ist noch nicht erforderlich. Die vorgesehenen Maßnahmen müssen bis Ende 2036 bewilligt und bis Ende 2042 umgesetzt sein.

Landrätin Susanne Ganster begrüßte die Vorgaben. „Im Vergleich zum Regionalen Zukunftsprogramm, bei dem wir die Erfahrung gemacht haben, dass die Mittel in viele Kleinstprojekte aufgesplittet worden sind, ist es sehr weise, das jetzt so zu regeln“, sagte sie.

Kreis will Bürogebäude sanieren

Der Landkreis wird mit 13 Millionen Euro fast die Hälfte seiner Mittel für die Sanierung des Kreishauses aufwenden. „Ein kompletter Neubau würde 70 Millionen Euro kosten, das ist nicht darstellbar“, betonte die Landrätin. Der Kreis verfolge das Ziel, den Büroturm zu sanieren und den darüber hinausgehenden Bedarf an Bürofläche über die Anmietung zu decken. Zuletzt hatte der Kreis mehrere Abteilungen in das Bananabuilding auf der Husterhöhe ausgelagert. Für die Sanierung von Kreisstraßen sind sieben Millionen Euro vorgesehen. „Das sind Maßnahmen, die in unsere Zuständigkeit fallen, bei denen wir den Hut aufhaben“, sagte sie. Denkbar sei, dass der Kreis schnelle Fahrbahndeckensanierungen in Auftrag gibt.

Zwei Millionen Euro will der Kreis für eine neue Wirtschaftsförderungsgesellschaft Zukunftsregion Westpfalz ausgeben. Vier Landkreise und die kreisfreien Städte in der Westpfalz wollen sich darin zusammenschließen, um gemeinsam neue Gewerbeflächen zu entwickeln. Ziel sei es, „schnell Vorratsflächen zu schaffen“, bemerkte Ganster. Dass in der Region erschlossene Gewerbeflächen fehlen, habe sich in der jüngsten Vergangenheit, als es um die Ansiedlung von Unternehmen ging, als Nachteil erwiesen. Sie verwies auf das Saarland, dort kümmere sich eine Landesgesellschaft um die Erschließung von Gewerbeflächen, das Land trage dabei die Kosten der Erschließung.

Schwerpunkt Feuerwehr

Die Verbandsgemeinden wollen mehr als die Hälfte der 52,5 Millionen Euro in die Feuerwehren investieren. „Wir wollen unsere Pflichtaufgaben mit dem Geld angehen“, sagte Björn Bernhard, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land. Die Hauptaufgabe dabei sei die Feuerwehr. „Die Feuerwehrautos werden größer, sie passen nicht in unsere Garagen rein. Für die Feuerwehr gibt es nur noch eine Pauschalförderung“, sagte er. Fast zwölf Millionen Euro sind für Schulen und Schulsportstätten vorgesehen, 10,6 Millionen Euro sollen in die kommunale Infrastruktur fließen, eine Million Euro ist für die medizinische Versorgung vorgesehen.

Das Freibad Contwig ist sanierungsbedürftig. Sollte es keine Bundesförderung geben, könnte Geld aus dem Sondervermögen eingesetzt werden. Foto: Moschel

Konkrete Projekte wollte Bernhard nicht nennen. „Wir haben die Schwerpunkte genannt, als Verbandsgemeinde haben wir aber schon im Kopf, wohin die Reise geht“, sagte er. Als Beispiel nannte er das Contwiger Freibad, das saniert werden muss. „Bei unserer ersten Bewerbung um Fördermittel aus dem Bundesprogramm sind wir nicht zum Zug gekommen. Wir haben uns jetzt erneut beworben. Wenn wir wieder nicht berücksichtigt werden, könnten wir dafür Geld aus dem Sondervermögen nehmen“, bemerkte Bernhard.

Alles für die neue Feuerwache

Sein Dahner Amtskollege Holger Zwick betonte, „dass wir damit die Richtung vorgeben, in die wir gehen werden“. Konkret wurde Bürgermeister Felix Leidecker. „Wir werden die 6,7 Millionen Euro für den Neubau der Feuerwache in Waldfischbach-Burgalben verwenden“, sagte er. Zum einen kompensiere das, dass es für das Vorhaben keine Landeszuwendung gebe, zum anderen könne so eine Erhöhung der Verbandsgemeindeumlage umgangen werden, das entlaste auch die einzelnen Ortsgemeinden.

Die 79 Millionen Euro sind willkommen, große Sprünge sind damit aber nicht möglich. „Wir sprechen immer von Pflichtaufgaben. Zu deren Erfüllung ist vom Land immer zu wenig Geld geflossen“, verwies Patrick Weißler auf das Grundproblem der „über Jahre hinweg falschen Finanzpolitik“.