Der EHC Zweibrücken hat mit einem in der Schlussphase herausgeschossenen Erfolg gegen den EC Heilbronn seine Position an der Tabellenspitze der Eishockey-Regionalliga Südwest gefestigt. Nach einem torlosen ersten Drittel brachte Dustin Bauscher die Zweibrücker vor 624 Zuschauern in der 31. Minute in Führung. Der Assist ging an Fabian Fellhauer.

Sören Breiter – auf unserem Bild im weißen Trikot gegen den gut aufgelegten EHC-Torwart Viktor Lust – sorgte in der 54. Minute nochmals für den Ausgleich. Nun waren die Hornissen wach. Das 1:1 hielt nur eine gute Spielminute. Dann erzielte Julian Reiss die abermalige Führung für die Pfälzer. Bauscher mit seinem zweiten Treffer (57.), diesmal in Überzahl, brach den Willen der bis dato ebenbürtigen Gäste. Maximilian Dörr (58.) und Marco Trenholm, ins verwaiste Tor, trafen zum 5:1 (60.) und brachten den nächsten Erfolg des Tabellenführers unter Dach und Fach. Daran änderte auch der zweite Gegentreffer Sekunden vor Schluss von Marco Horter nichts mehr.

Absage des Dienstag-Spiels

Das für Dienstag geplante Spiel gegen Bietigheim-Bissingen Ib ist unterdessen abgesagt. Die Zweitvertretung hat für das geplante Match nicht genügend Spieler zur Verfügung.