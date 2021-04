Muss der FK Pirmasens weiter von sechs Absteigern in der Fußball-Regionalliga ausgehen? Werden Aufsteiger aus den Oberligen Rheinland-Pfalz/Saar, Hessen und Baden-Württemberg zugelassen, auch wenn diese ihre Saison wegen der Corona-Krise noch in der Hinrunde abgebrochen haben? Antworten auf diese Fragen soll es am Montag bei der Gesellschafterversammlung der Fußball-Regionalliga Südwest GbR geben.

Besondere Situation

Die Lage ist sehr kompliziert, manche Vereine drohen schon mit juristischen Schritten. Die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar reklamiert für sich einen Direktaufsteiger (Eintracht Trier) und einen Teilnehmer an der Aufstiegsrunde der Vizemeister (Wormatia Worms), weil sie vor Rundenbeginn festgelegt hatte, dass es auch Aufsteiger gibt, wenn nicht 50 Prozent der Runde gespielt sind. In Hessen und Baden-Württemberg war dies nicht so eindeutig festgelegt. Und die Regionalliga muss nun entscheiden, ob sie in dieser besonderen Situation überhaupt Aufsteiger aufnimmt.

Eine Liga prescht vor

„Eine Oberliga ist vorgeprescht, nun sind die Oberligen Baden-Württemberg und Hessen am Zug. Man muss abwarten, wie sie sich verhalten“, sagt Regionalliga-Geschäftsführer Sascha Döther und fügt hinzu: „Die erste Frage ist aber die, wie viele Absteiger es in der Dritten Liga gibt.“ Denn nur zwei der fünf Regionalligen (West und Südwest) scheinen die Saison 2020/21 zu Ende zu spielen; in Bayern befindet man sich gar noch in der Saison 2019/20. Es könnte also sein, dass weniger als die üblichen vier Teams aus der Dritten Liga absteigen müssen, was die Lage des 1. FC Kaiserslautern verbessern würde. Käme dies so, hätte das wiederum Konsequenzen für die Entscheidung in der Regionalliga.