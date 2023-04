Wer beim verkaufsoffenen Sonntag in Pirmasens nass wurde, war selbst dran schuld – schließlich muss sich herumgesprochen haben, dass die Horebstadt nicht gerade mit Glück vom Wettergott überschüttet wird, wenn es darum geht, mit Festivitäten oder eben einem Sonntag mit offenen Ladentüren Menschen in die City zu locken. Also schnappte sich eine bewundernswert große Anzahl Einkaufswilliger den Regenschirm und trotzte tapfer dem Wetter. Die nicht so gut Ausgestatteten drängten während der Schauer flugs in die Geschäfte, deren Besitzer sich über manchen auf diese Weise „erzwungenen“ Besuch freuen konnten. Und so brachte Pirmasens seinen ersten verkaufsoffenen Sonntag letzten Endes doch noch in „trockene Tücher“.