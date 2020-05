Eine Autofahrerin hat sich am Dienstag mit ihrem Mitsubishi nahe Höheischweiler überschlagen. Die 44-Jährige war gegen 15.30 Uhr auf dem Zubringer der L600 kurz vor dem Beschleunigungsstreifen auf die A8. In der Rechtskurve kam ihr Wagen von der regennassen Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, am Mitsubishi entstand ein Totalschaden von rund 1000 Euro, so die Polizei.