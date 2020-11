Nach der Brandkatastrophe im Winzler Viertel wird die Regenbogen Kinderhilfe die Kinder der betroffenen Familie unterstützen. Das teilte Vorstandssprecher Gerhard Gundlach mit. Da die Familie dank des „großartigen Spendenaufkommens“ finanziell und materiell im Moment abgesichert sei, „denken wir an die Zukunft der Kinder“, so Gundlach. Seine Vorstandskollegin Anneliese Rether habe angeregt, mit einer Kinder-Patenschaft in deren Zukunft zu investieren. Die Kinderhilfe werde für jedes Kind ein Sparbuch anlegen. Bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres fließen monatlich festgelegte Beträge auf die Sparbücher der Kinder. Mit einem Startkapital von 2000 Euro, verteilt auf vier Sparbücher zu je 500 Euro pro Kind, verpflichte sich die Kinderhilfe, bis zur Volljährigkeit der Kinder auf die Sparbücher einzuzahlen.

Die Patenschaft der Regenbogen Kinderhilfe wurde 2005 ins Leben gerufen. Mit der Übergabe des Sparbuchs sollen Jugendliche, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, einen leichteren Start in die Zukunft haben. In den zurückliegenden Jahren seien Jugendlichen schon Beträge von bis zu 3500 Euro übergeben worden. Damit sei den Jugendlichen etwa mit der Übernahme der Führerschein-Kosten der Weg ins Berufsleben erleichtert worden.