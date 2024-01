Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der in diesem Winter extrem üppige Regen sollte die Dürrejahre in den Böden längst ausgeglichen haben. Der Pirmasenser Forstamtsleiter Florian Kemkes wünscht sich allerdings noch mehr davon, jedoch anders als bisher. In tieferen Erdschichten fände sich immer noch Trockenheit.

Vor allem im Dezember hatte der Dauerregen für schlechte Laune und in Teilen Deutschlands zu starken Überschwemmungen geführt. Für Kemkes aber immer noch nicht genug, um