In seiner Kolumne „Tore, Träume, Temperamente“ widmet sich Helmut Igel auch dem Abbruch des Spiels SV Erlenbrunn gegen SG Bruchweiler.

Schiri-Fehler in Rumbach: Kein Wiederholungsspiel

Trotz einer kuriosen Entscheidung des Schiedsrichters wird in der Fußball-B-Klasse Ost die Partie TuS Rumbach gegen FC Merzalben nicht wiederholt, es bleibt bei Rumbachs 5:3-Sieg. Zunächst verzichteten die Merzalber auf einen Protest gegen die Wertung der Partie, in der sie für kurze Zeit gegen elf Rumbacher spielten, obwohl nur noch zehn Rumbacher auf dem Feld hätten sein dürfen. Schiedsrichter Janek Juschak aus dem Fußballkreis Südpfalz hatte TuS-Kapitän Justin Tügge zweimal die Gelbe Karte gezeigt, ohne direkt die daraus resultierende Rote Karte nachzuschieben. Tügge spielte daher zunächst weiter. Als der Schiri in der Halbzeitpause seinen Fehler bemerkt hatte, suchte er Tügge im Kabinentrakt auf und sagte ihm, dass er nicht weiter am Spiel teilnehmen dürfe.

„Das ist so regeltechnisch nicht möglich“, nahm Kreis-Schiedsrichterobmann Sascha Geisler Stellung. Ein Referee könne eine Entscheidung nur bis zur Spielfortsetzung ändern. Danach sei es nicht mehr regelkonform. Alles andere liege in den Händen der Sportgerichtsbarkeit. Der Schiedsrichter hatte in seinem Bericht zu dem Spiel vermerkt, dass zwischen dem Zeigen der zweiten Gelben Karte und dem Halbzeitpfiff „weniger als eine Minute weitergespielt“ worden sei.

Deshalb sah auch die Gebietsspruchkammer unter dem Vorsitz von Thomas Schmidt laut Klassenleiter Marco Kochert „keinen Handlungsbedarf, einen Fall zu eröffnen“, zumal der Schiri seinen Fehler gleich korrigiert habe. Auch Kochert erkannte keinen dringenden Handlungsbedarf.

Spielabbruch in Erlenbrunn: War das wirklich nötig?

Wenn ein Schiedsrichter ein Fußballspiel abbricht, gibt es in der Regel triftige Gründe dafür. Doch im vorliegenden Fall könnte es anders sein. Der Abbruch ereignete sich in der B-Klasse Ost bei SV Erlenbrunn gegen SG Bruchweiler, einem Match zweier Nachbarn im Tabellen-Mittelfeld. „Es war ein von beiden Seiten absolut fair geführtes Spiel“, betonte SVE-Sportvorstand Bernd Metzmann und sagte damit exakt das Gleiche wie Bruchweilers Spielertrainer Florian Müller. Allerdings habe Schiri Sebastian Kleser Fehlentscheidungen in Serie zum wechselnden Nachteil der Parteien getroffen. Zur Halbzeit stand es 1:2. Kurz danach eskalierte die Situation bei einem für Erlenbrunn gegebenen Elfmeter. Dabei stand nicht der Strafstoß im Mittelpunkt, sondern eine unmittelbar vorausgegangene Einwurf-Entscheidung. Der Einwurf hätte, so schilderte es auch Metzmann, der SGB zugesprochen werden müssen. Wurde er aber nicht. Erlenbrunn warf ein, und es kam zum Strafstoß. Die Bruchweilerer Maurice Schmidt und Jannik Nagel protestierten, „ohne irgendein beleidigendes Wort zu gebrauchen“, wie Müller berichtet. Der Schiedsrichter belegte beide Spieler mit einer Gelben Karte und einer Zeitstrafe. Nagel habe dann nachgeschoben, dass dies „ein kompletter Witz“ sei. Er sah für diese Bemerkung die Rote Karte. Sekunden später brach der Referee die Partie ab. Er soll sich bedroht gefühlt haben, so Müller, wobei niemand, auch kein Erlenbrunner, etwas von einer Bedrohung mitbekommen habe. Metzmann: „Es gab noch nicht einmal eine Rudelbildung oder Stress zwischen den Spielern beider Mannschaften. Es war für uns kein Grund für einen Abbruch ersichtlich.“

Es soll ein Schiedsrichterbeobachter vor Ort gewesen sein. Müller: „Auch der hat keinen Grund für einen Spielabbruch gesehen. Der Schiedsrichter hat vom Anpfiff weg unsicher gewirkt.“ Jetzt liegt der Fall der Sportgerichtsbarkeit vor.

SV Hochstellerhof: Muttertagsaktion kommt an

Er ist schon ein besonderer Verein, dieser SV Hochstellerhof. Der neueste Beleg hierfür: seine Aktion zum Muttertag. Im Vorfeld des B-Klasse-Derbys gegen den Hilster SV hatte der SVH allen Müttern im Publikum den kostenlosen Genuss von Aperol und Eis zugesagt. „Das Angebot wurde sehr gut angenommen – auch von unseren Gästen“, erzählt SVH-Vorsitzender Klaus Maiß, für den die Bewirtung Chefsache war. „Wir wollten einfach was zurückgeben, zumal bei uns zu jedem Heimspiel die Frauen, sprich Mütter, zahlreich vor Ort vertreten sind.“ In den letzten Monaten hätten fünf Spieler Nachwuchs bekommen. Für Rainer Drews, nach Jahrzehnten als Vorsitzender seit zwei Wochen nicht mehr einer der SVH-Vereinschefs, war das persönliche Highlight des Tages beim 5:0-Heimsieg der junge Mann, der am Muttertag seinem Kind im Sportheim das Fläschchen gab. Eben „Hogschl“ live.