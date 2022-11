„Wenn wir die Hoffnung verlieren, wer soll sie denn dann noch haben?“, ermunterte Dekan Ralph Krieger am Montagabend beim Reformationsgottesdienst in der Lutherkirche die Christengemeinde, sich sicher zu sein, dass Gott niemanden im Stich lasse und letzten Endes alles wieder in die richtige Ordnung bringe.

Die Worte „So kann es doch nicht weitergehen“, seien in diesen stürmischen Zeiten überall zu hören, so Krieger in seiner Festpredigt. Wenn sich dieser Gedanke angesichts einer auf den Kopf gestellten Welt bei immer mehr Menschen festsetze, sei die Zeit reif für Veränderung, für die Reformation. Hier sei ein Rückblick auf Luthers Zeit vor 500 Jahren angebracht, aber es gelte, das Ganze an die heutigen Verhältnisse anzupassen und zu überlegen, was man selbst tun könne, damit es besser werde – auch das sei Reformationstag. Ein Beispiel sei der lange praktizierte Lebensstil, der stets aus dem Vollen geschöpft habe ohne einen Gedanken daran zu verschwenden, dass auch Rohstoffe und Energie einmal knapp werden könnten. Die Welt könne zwar nicht auf einen Schlag umgekrempelt werden, doch dass Menschen, die im Glauben handeln, die Welt gestalten können, habe man vor 500 Jahren gesehen.

Neben Dekan Krieger gestalteten den Reformationsgottesdienst Ehrenamtliche und Pfarrpersonen aus der Stadt, die Bezirkskantorei unter der Leitung von Maurice A. Croissant und der von Achim Baas geleitete Bläserchor Donsieders.