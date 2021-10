Die Protestanten in Pirmasens laden am Reformationstag zu einem außergewöhnlichen Open-Air-Gottesdienst ein. Unter dem Namen „Kirche muss sich ändern, nur wie?“ findet die Messe am Sonntag, 31. Oktober, um 17 Uhr auf dem Schlossplatz statt.

Wenige liturgische Elemente, viel Musik und ein Theaterstück: So soll der Gottesdienst am Reformationstag aussehen, der gemeinsam von den Gemeinden der Markus-, Luther-, Paulus-, Johannes- und Friedenskirche veranstaltet wird. Unter dem Motto „Kirche muss sich ändern, nur wie?“ sollen die Teilnehmer des Gottesdienstes mit einbezogen werden. Auf einem Zettel sollen sie beantworten, wie sie sich Kirche in Pirmasens vorstellen. „So kriegen wir ein direktes Feedback von den Besuchern“, meint Dekan Ralph Krieger.

Musikalisch wird der Gottesdienst vom Chor „Kings of Tara“ begleitet, die mittelalterliche, keltische und irische Gesänge zum Besten geben werden. Weitere musikalische Beiträge kommen von einem Posaunenchor. Das Theaterstück mit dem Titel „Luther in der Neuzeit“ wird mit aus der Markusgemeinde stammenden Schauspielern aufgeführt. Darin soll die reformatorische Kritik Luthers aufgegriffen werden. „Der Kern des Stückes birgt die Aussage, dass wir davon heute gar nicht so weit weg sind“, sagt Krieger.

Am 31. Oktober findet die Veranstaltung um 17 Uhr auf dem unteren Schlossplatz statt. Alle Interessierten können vorbeikommen. Krieger rechnet mit 100 bis 200 Teilnehmern. Angepasst werden muss das Hygienekonzept des Gottesdienstes an die dann geltenden Corona-Regelungen. Bereits im vergangenen Jahr war ein Open-Air-Gottesdienst geplant, der aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt werden musste.