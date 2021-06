Schon im kommenden Monat soll der Contwiger Wertstoffhof gebaut werden. Für die Erarbeiten, Rückhaltemulden und Entwässerung wurden die Angebote eingeholt. Der günstigste Bieter fordert 457.000 Euro, was fast 13 Prozent billiger als die Kostenschätzung sei.

Baubeginn sei für Mitte Juli vorgesehen. Der Wertstoffhof könnte 2022 in Betrieb gehen. Dann werden auch die neuen Öffnungszeiten der Wertstoffhöfe im Kreis gelten. Die werden den gestern vorgestellten Planungen zufolge verkürzt. Morgens soll demnach künftig erst ab 9 Uhr geöffnet werden, statt bisher 8.30 Uhr. Dafür könne abends bei Bedarf die Warteschlange vor den Eingängen noch abgearbeitet werden.

In der Vergangenheit habe es öfter Unmut unter den Anlieferern gegeben, die schon länger vor dem Eingang warteten, dann aber punkt 16.30 Uhr geschlossen wurde, egal ob noch jemand in der Schlange wartete oder nicht. Der Zeitpuffer durch den späteren Arbeitsbeginn könne nun für eine Verlängerung am Nachmittag genutzt werden.