Heute startet für Christian Clemens ein neues Kapitel seines Berufslebens. Seit 2014 arbeitete er als Redakteur in Pirmasens und kümmerte sich hier um die Berichterstattung über Teile des Landkreises. Außerdem half er dabei, die digitalen Kanäle der „Pirmasenser Rundschau“ auf- und auszubauen. Im vergangenen Jahr war er acht Monate lang der „LeseWert“-Beauftragte der RHEINPFALZ und betreute die Lesermarktstudie „LeseWert“, die mit mehreren Hundert Lesern in unterschiedlichen Lokalausgaben durchgeführt wurde. Clc, so das Kürzel von Clemens, ist in Zweibrücken geboren und lebt mit seiner Partnerin in Käshofen. Zum 1. Februar hat ihn die Chefredaktion mit der Leitung der RHEINPFALZ-Lokalausgabe in Kaiserslautern beauftragt. Clemens steht damit in einer gewissen Tradition. Die „Pirmasenser Rundschau“ gilt innerhalb der RHEINPFALZ als Kaderschmiede. Viele Redakteure, die hier einst arbeiteten, übernahmen im Anschluss Leitungsfunktionen inner- und außerhalb der RHEINPFALZ oder berichten als Korrespondenten aus Berlin und Mainz für unsere Leser. Über die Nachfolge von Clemens ist noch nicht entschieden. Die Kollegen der „Pirmasenser Rundschau“ wünschen ihm alles Gute für seine neue Aufgabe.