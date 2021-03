Die Geschäfte mit der Müllverbrennungsanlage (MVA) gehen ab Juli bereits zu einem großen Teil auf den späteren Eigentümer Energie from Waste (EEW) über. Mit einer neuen Vereinbarung wurde ein Rechtsstreit vermieden.

Der Zweckverband Abfallverwertung Südwestpfalz (ZAS) beschloss am Donnerstag in nichtöffentlicher Sitzung die Übertragung von Rechten zur Akquise von Müll an die EEW. Gleichzeitig wurde vereinbart, dass die EEW dem ZAS künftig eine nicht genannte Summe für den selbst eingeworbenen und verbrannten Müll zahlt. Von dieser Summe darf EEW jedoch den Mehrverbrauch von Chemikalien abziehen, den das Unternehmen dem ZAS schon seit Jahren erfolglos in Rechnung gestellt hat. Ein Rechtsstreit wurde mit dieser Vereinbarung abgewendet.

Allein für die Jahre 2015 bis 2018 hatte EEW dem ZAS 1,28 Millionen Euro mehr berechnet. Die Rechteübertragung soll am 1. Juli starten und am 31. Dezember 2023 enden. Zum 1. Januar 2024 ist EEW dann sowieso Inhaber des Müllofens und kann ohne den ZAS agieren, wie es dem Unternehmen gefällt. Der ZAS wird somit die bisherige Akquise von Gewerbemüll oder Hausmüll einstellen. Lediglich die Lieferungen aus dem ZAS-Gebiet von Germersheim bis Zweibrücken werden weitergehen, ebenso die bisher vereinbarten Lieferungen vom Kaiserslauterer Müllzweckverband ZAK sowie der Ludwigshafener GML.

Das bisher vom ZAS allein zu tragende Risiko der Auslastung geht mit der Übertragung der Akquiserechte jedoch nicht auf EEW über, erläutert ZAS-Geschäftsführer Thomas Linnert. Der ZAS trägt weiter das Auslastungsrisiko, was jedoch gering sei, da EEW auch so großes Interesse an einem ausgelasteten Müllofen habe, so Linnert. Die Corona-Krise habe derzeit noch keine Minderung der Müllmengen in der MVA zur Folge. Der Corona-Effekt könnte aber auch mit Verzögerung bei der Müllentsorgung ankommen, schätzt Linnert, der am Donnerstag zuversichtlich war, dass es zu keinem Einbruch der Gewerbemüllmengen kommen wird.

In der ZAS-Sitzung wurde ebenfalls beschlossen, dass die Verbandsmitglieder einen Verlust aus dem Jahr 2019 nachträglich aufteilen: Das Minus von 318.000 Euro war durch einen Generatorschaden entstanden, wodurch weniger Strom produziert wurde und Erlöse aus dem Stromverkauf fehlten. Das Minus wird unter den ZAS-Mitgliedern gemäß deren Mülllieferung 2019 aufgeteilt. Auf Pirmasens kommt damit die Zahlung von 43.000 Euro zu. Der Landkreis Südwestpfalz muss 48.000 Euro nachzahlen.