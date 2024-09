Sechs Monate waren Mitarbeiter des Landesrechnungshofs in der Kreisverwaltung Südwestpfalz . Sie haben die Behörde auf Herz und Niere geprüft. Jetzt liegt der Bericht vor. Es gibt mehrere Punkte, an denen die Prüfer Optimierungspotenzial sehen. Insgesamt sind es laut Landrätin Ganster rund 28 entsprechende Anmerkungen. In keinem der Punkte kommen die Prüfer zum Schluss, dass die Behörde fahrlässig widerrechtlich gehandelt habe.

Der Landesrechnungshof hat aber ein „Konsolidierungspotenzial“ von rund einer Million Euro gefunden. Zum Vergleich: Der jährliche Haushalt des Landkreises beläuft sich auf rund 200 Millionen Euro. Mit 639.000 Euro sieht der Landesrechnungshof die größten Sparmöglichkeiten im Bereich Beförderung von Kita-Kindern.

