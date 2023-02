Das ist kein Ruhmesblatt für Pirmasens: Die Stadt taucht im am Dienstag veröffentlichten Bericht des Landesrechnungshofs auf. Die Prüfer monieren das Engagement des Landes beim Messeareal.

Das Messegelände steht nicht zum ersten Mal im Blick der Prüfer aus Speyer. Schon 2007 hatte der Rechnungshof die Betätigung des Landes bei der Messe in Pirmasens geprüft. Damals forderte er, die Beteiligung der ISB an die Stadt Pirmasens oder Dritte zu übertragen. Es mangele an einem wichtigen Landesinteresse. Daraufhin wurde 2008 angestrebt, durch eine Veräußerung der Anteile des Landes die ursprünglich eingesetzten Mittel zurückzuerhalten.

