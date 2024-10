In den späten Abendstunden des 30. Oktober wurde in einer Gaststätte in Waldfischbach-Burgalben durch eine Reihe von Einsatzkräften der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD), der Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben und der Verbandsgemeinde Waldfischbach-Burgalben eine großangelegte Kontrolle durchgeführt, bei der mehrere Verstöße festgestellt wurden. Dabei kam es auch zu einer Reihe von Sicherstellungen. Die weiteren Ermittlungen der ADD Trier, der Kriminalinspektion Pirmasens und Überprüfungen des Ordnungsamts der Verbandsgemeinde dauern an. Die Gaststätte wurde vorerst geschlossen.

Die Polizei bestätigte gegenüber der RHEINPFALZ, dass es sich um die selbe Gaststätte handelt, in der bereits im November 2021 eine Razzia stattgefunden hat. Nach Erfüllung der Auflagen wurde die Bar nach einigen Tagen wieder geöffnet. Die Gaststätte habe mittlerweile einen neuen Besitzer.