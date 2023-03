Am helllichten Tag ist ein Jugendlicher in Pirmasens Opfer eines Raubüberfalls geworden. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ist der 17-Jährige in der Landauer Straße von zwei in etwa Gleichaltrigen mit Messer und Schlagring bedroht und auf diese Weise um eine Jacke sowie einen hochwertigen Musikempfänger samt Kopfhörer gebracht worden. Der Jugendliche war nach Polizeiangaben am Mittwoch gegen 17.10 Uhr zu Fuß in der Hauptstraße unterwegs gewesen, als ihn ein Duo in ein Gespräch verwickelt habe. Plötzlich hätten die etwa 16 bis 18 Jahre alten Männer seine Jacke und seine Apple Air Pods verlangt – besagte Kopfhörer mit Empfangsgerät.

Der 17-Jährige sei geflüchtet, jedoch von seinen ihm nacheilenden Verfolgern in der Landauer Straße eingeholt worden. Dort hätten sie ihn festgehalten, Messer und Schlagring gezückt, um ihrer Forderung Nachdruck zu verleihen. Die Täter machten sich danach Richtung Hauptstraße davon. Den Wert ihrer Beute bezifferte die Polizei auf 320 Euro. Beide Täter wurden als etwa 1,70 Meter groß beschrieben. Einer soll kurze schwarze Haare und eine Lacoste-Jacke über einer Jogginghose getragen haben. Der andere soll mit einer silber-schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein. Die Polizei hofft auf Hinweise unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.