Mehrere Aliasnamen, falsche Geburtsdaten und -orte: Ein 26-Jähriger mutmaßlicher Räuber hat bei seinen Begegnungen mit der Polizei in der Vergangenheit nicht immer die Wahrheit gesagt. Einen echten Pass gibt es aber auch.

Im Prozess gegen den 26-jährigen Angeklagten aus Pirmasens, der laut Anklage im Juli 2023 abends mit vier weiteren Komplizen in der Luisenstraße in Pirmasens einen 27-jährigen 200 Euro und ein Handy geraubt haben soll, sagten gestern die Ermittler aus Pirmasens aus. Die Beamten durchsuchten 14 Tage später die Pirmasenser Wohnung seiner damaligen Gefährtin, mit der er nach islamischem Recht verheiratet sein soll. Wegen zu erwartender Gewaltbereitschaft durch den 26-jährigen zogen die Pirmasenser Ermittler das Spezialeinsatzkommando (SEK) der Polizei hinzu, die als erste die Wohnung betraten. Sie legten dem 26-Jährigen Handfesseln an. Die Ermittler konnten gefahrlos die Wohnung durchsuchen und wurden fündig. „Im Flur lag eine Tasche. Darin fanden wir eine schwarze Pistole und mehrere Messer“, sagte gestern der Chefermittler als Zeuge vor Gericht. Ob es sich bei der schwarzen Pistole um die Tatwaffe handelt, steht nicht fest.

„In der Küche lag ein marokkanischer Ausweis mit dem Lichtbild des 26-jährigen. Er erklärte uns nach Belehrung, dass er mit der Sache nichts zu tun hätte“, berichtete der Ermittler weiter. „Er kam bei uns in Gewahrsam. Wir zogen einen Rechtsanwalt hinzu. Am nächsten Tag wurde er dem Amtsrichter in Pirmasens vorgeführt. Dort wurde der Haftbefehl erlassen. Seitdem sitzt er in Untersuchungshaft“, so der Hauptkommissar.

Der Angeklagte ist bereits unter verschiedenen Aliasnamen in Deutschland auffällig geworden, bestätigte ein Ermittler der Pirmasenser Polizei. Im Oktober 2017 wurde er in Leipzig von der Bundespolizei erkennungsdienstlich behandelt. Im Juni 2018 stellte er einen Asylantrag beim Bundesamt für Migration. Im März 2023 wurde er in Pirmasens nach einer Bedrohung ebenfalls erfasst. Und geriet er am 4. August wegen des Verdachtes des schweren Raubes, weswegen er jetzt in Zweibrücken auf der Anklagebank sitzt, ins Visier der Polizei. Sein marokkanischer Ausweis, der in der Küche gefunden wurde, sei echt, so der Ermittler. Er sei aber in den vorherigen Fällen unter falschen Geburtsdaten aufgetreten. Auch sein Geburtsort stimmte nicht. In Leipzig habe er behauptet, er sei 16 Jahre alt. „Damit haben sie sich um Jahre jünger gemacht“, unterstrich die anklagende Oberstaatsanwältin Kristine Goldmann. Der Prozess wird schon am Mittwoch fortgesetzt.