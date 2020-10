Am späten Mittwochabend wurde in Pirmasens ein 21-Jähriger ausgeraubt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei gegen 22.40 Uhr. Der junge Mann war zu dem Zeitpunkt an der Ecke Ariusstraße/Glasbergstraße unterwegs, als plötzlich aus Richtung Horebstraße ein Mann auf ihn zu gerannt kam. Der 21-Jährige wurde den Angaben zufolge sofort zu Boden gerissen, gewürgt und mit einem Schlagstock bedroht. Der Angreifer habe alle Wertgegenstände von ihm eingefordert. Der junge Mann hatte lediglich ein Handy bei sich, das der Täter an sich nahm. Dann entfernte sich der Räuber in Richtung Horebstraße und verlangte, dass das Opfer noch etwas liegen bleiben solle. Der 21-Jährige verständigte im Anschluss die Polizei. Die konnte den Täter aber nicht finden. Das Opfer wurde vorsorglich mit äußerlich erkennbaren Verletzungen im Krankenhaus untersucht.

Die Polizei liefert folgende Beschreibung des Räubers: 30 bis 40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlank, europäisches Erscheinungsbild, dunkelbraunes Haar, grauer Bart, trug eine blaue Jeans, einen schwarz-grauen Kapuzenpullover und weiße Sneakers. Er habe Pirmasenser Dialekt gesprochen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Raub Beobachtungen gemacht haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331/5200 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.