Am 21. März ist Welttag gegen Rassismus, der jährlich im Rahmen der Internationalen Woche gegen Rassismus ausgerichtet wird. Was die Menschen in der Region von diesem Tag und dem Thema Rassismus halten, hat die RHEINPFALZ in der Fußgängerzone erfragt.

Die Frage, wo Rassismus beginnt und wie Menschen aus verschiedenen Kulturen damit umgehen, beschäftigt Bernd Kunz bereits seit seiner Jugend. „In den 1980er Jahren, als Gastarbeiter