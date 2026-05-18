Der Prozess rund um den tödlichen Unfall am Braunsberg nähert sich dem Ende. Nun muss das Gericht entscheiden, ob der Angeklagte im Gefängnis gelandet oder frei bleibt.

Es war der 10. September 2023 als ein Ehepaar aus Baden-Württemberg – er 68, sie 58 Jahre alt – in seinem Seat Leon über den Braunsberg in Richtung Salzwoog fuhr. Der Audi RS 5 eines heute 29-jährigen Südwestpfälzers kollidierte in einer Kurve zunächst mit zwei anderen Fahrzeugen, ehe er frontal in den Seat krachte. Das Paar starb noch an der Unfallstelle.

Der Audifahrer sitzt nun auf der Anklagebank des Zweibrücker Landgerichts, wo entschieden werden muss, ob er für den Tod der zwei Menschen verantwortlich ist und ins Gefängnis kommt. Am Montag stand der sechste und vorletzte Verhandlungstag an, bei dem Staatsanwaltschaft, Nebenklage und Verteidigung ihre Schlussplädoyers hielten.

„Er fuhr die Strecke wie ein Rennfahrer“

Die Staatsanwaltschaft hat den 29-Jährigen wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit Todesfolge in zwei Fällen angeklagt. Für Staatsanwalt Christian Bischoff hat sich der Sachverhalt bestätigt. Der Angeklagte habe unter Missachtung sämtlicher Geschwindigkeitsbegrenzungen und Verkehrsregeln alles aus seinem Fahrzeug herausholen wollen – ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer, sagte Bischoff. Zur Erinnerung: Der Südwestpfälzer beschleunigte seinen Audi in Salzwoog auf 120 bis 130 Stundenkilometer, auf der kurvigen Landstraße über den Braunsberg erreichte er eine Spitzengeschwindigkeit von 231. Für den Staatsanwalt steht fest: „Er fuhr die Strecke wie ein Rennfahrer.“

Eine Sekunde vor der Unfall-Kurve fuhr der 29-Jährige Tempo 164, das Gaspedal hatte er durchgetreten. Das geht aus den Daten des Bordcomputers hervor, die ein Gutachter im Laufe des Prozesses vorstellte. „Welche vernünftigen Schlüsse lassen sich daraus ziehen, außer dass es ihm scheißegal war, was nach der Kurve kommt?“, fragte der Staatsanwalt. Dem Angeklagten sei die Gefahr durch seine Fahrweise bekannt gewesen und er habe sie billigend in Kauf genommen, ergänzte Bischoff. „Er hat dabei nur auf den rettenden Zufall vertraut.“

Lage selbst verursacht

Abzubremsen, auszuweichen und gegebenenfalls den Grünstreifen zu befahren, wäre laut Bischoff bei angemessenem Tempo problemlos möglich gewesen. Der 29-Jährige habe die Lage selbst verursacht. Die 62-jährige Mazdafahrerin, mit der der Audi zuerst kollidierte, sei nicht verantwortlich – obwohl sie nachweislich zu weit in der Mitte der Fahrbahn fuhr.

Bischoff forderte vom Gericht, den Sachverhalt lebensnah zu würdigen und sich nicht in technischen Berechnungen und theoretischen Reaktionspunkten zu verlieren. „Wäre er langsamer gefahren, hätte es schon gar nicht in dieser Kurve zur Kollision kommen können“, betonte Bischoff.

Urteil kann nicht höher ausfallen

Bischoff betonte, dass er nur eine Strafe beantragen könne: drei Jahre und sechs Monate Haft. Das entspricht dem Urteil aus dem ersten Prozess gegen den Südwestpfälzer, das vom Bundesgerichtshof aufgehoben wurde, und damit der Höchststrafe. Zur Erklärung: Durch das sogenannte Verschlechterungsverbot darf sich das Urteil nach einer Revision nicht verschlechtern, wenn diese nur vom Angeklagten beantragt wurde – das war hier der Fall.

Zudem soll erneut eine dreijährige Führerscheinsperre verhängt werden – auch das ist durch das erste Urteil gedeckelt. „Er stellt eine Gefährdung für den öffentlichen Straßenverkehr dar“, meinte der Staatsanwalt.

Rücksichtslose und egoistische Fahrt

Der Rechtsanwalt der Nebenklage, Andreas Ammer, schloss sich beim Strafmaß der Staatsanwaltschaft an. „Das war kein tragischer Unfall, kein schlichter Fahrfehler. Das war eine lange, rücksichtslose und egoistische Fahrt, bei der zwei Menschen getötet wurden“, sagte Ammer in Richtung des Angeklagten. Mit seinem Verhalten habe er seinen 443 PS starken Audi in ein Geschoss verwandelt. „Wer so fährt, offenbart eine Haltung, in der Geschwindigkeit glorifiziert und Gefahr verdrängt wird“, so der Anwalt weiter.

Niemand verlange ein Geständnis des Angeklagten, auch Emotionen müsse er nicht zeigen, stellte Ammer klar. „Aber sein Verhalten spricht Bände“, ergänzte er. Ammer erinnerte an den letzten Verhandlungstag, bei dem die Obduktionsbilder der beiden Toten dem Gericht gezeigt wurden. „Das war schwer zu ertragen – der Angeklagte hingegen beschäftigte sich die ganze Zeit über mit seinem Smartphone“, kritisierte der Rechtsanwalt.

Nach Meinung der Nebenklage wäre eine lebenslange Führerscheinsperre angemessen. „Ich weiß, dass das in diesem Fall nicht geht“, sagte Ammer. Aber: „Der Angeklagte sollte nie wieder ein Kraftfahrzeug führen.“

Angehörige richtet emotionale Worte ans Gericht

An diesem Prozesstag meldete sich die Nebenklägerin selbst erstmals zu Wort. Sie wollte dem Gericht von ihrem Bruder und ihrer Schwägerin berichten. „Mir ist es wichtig, dass sie nicht nur als Unfallopfer angesehen werden“, sagte die Frau mit brüchiger Stimme. Ihr Bruder habe 2016 die Diagnose Krebs erhalten. „Der Arzt sagte, er würde nicht mehr alle Jahreszeiten erleben“, ergänzte sie. Dennoch habe er es geschafft, die Krankheit zu besiegen und weiterzuleben. „Doch dann wurde er getötet wegen der Raserei eines alkoholisierten Fahrers.“ Der Angeklagte hörte diesen Worten regungslos zu.

Stefan Beck, der Verteidiger des 29-Jährigen, plädierte dafür, seinen Mandanten nur mit einer Bewährungsstrafe zu belegen. Seiner Ansicht nach sei die Hauptursache für den tödlichen Unfall die Kollision des Audi mit dem Mazda. Beck erinnerte daran, dass der Mazda der 62-jährigen Südwestpfälzerin 0,7 Meter über der gedachten Mittellinie fuhr – Fahrbahnmarkierungen gibt es dort nicht. Um es zu veranschaulichen, hantierte der Jurist mit einem Zollstock. „Das ist schon einiges“, betonte er. Für ihn stehe fest, dass der Unfall problemlos vermeidbar gewesen wäre, wenn der Mazda weiter rechts gefahren wäre.

Selbst bei geringerer Geschwindigkeit hätte sich dieser erste Zusammenstoß nicht verhindern lassen, meinte Beck. Dementsprechend wäre es auch zu den Folgekollisionen gekommen. Ob das Paar bei geringerem Tempo überlebt hätte, lasse sich nicht sagen.

Urteil am Donnerstag

Beck halte es für richtig, dass sein Mandant wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens verurteilt wird. Ins Gefängnis solle er deshalb nicht kommen. „Er wurde selbst schwer verletzt und ist seit dem Unfall finanziell und gesellschaftlich ruiniert“, nannte Beck als Argumente für eine Bewährungsstrafe.

Das letzte Wort gehörte dem Angeklagten. Das wollte er nutzen, um sich bei der Nebenklägerin zu entschuldigen. „Wenn ich eine Möglichkeit hätte, das Geschehene rückgängig zu machen, würde ich es tun“, sagte er. Eine Reaktion darauf erhielt er nicht.

Am Donnerstag, 21. Mai, will die sechste Strafkammer um den Vorsitzenden Richter Christian Orth ihr Urteil fällen. Der Beginn ist für 11 Uhr angesetzt. Interessierte müssen am Zweibrücker Landgericht mit Einlasskontrollen rechnen.