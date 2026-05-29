Der tödliche Unfall am Braunsberg liegt bald drei Jahre zurück, zwei Urteile fielen seitdem am Zweibrücker Landgericht. Nun muss erneut der Bundesgerichtshof entscheiden.

Vor einer Woche verurteilte das Landgericht Zweibrücken einen 29-jährigen Südwestpfälzer zu zwei Jahren und sechs Monaten Haft. Hinzu kommt eine Führerscheinsperre über zwei Jahre. Der Mann hat sich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit fahrlässiger Gefährdung für Leib und Leben anderer Menschen schuldig gemacht, so die Auffassung der sechsten Strafkammer. Ins Gefängnis muss der Südwestpfälzer aber vorerst nicht. Er hat Revision gegen das Urteil eingelegt. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Worum geht es?

Im September 2023 raste der Südwestpfälzer mit seinem hochmotorisierten Audi RS 5 mit Spitzengeschwindigkeiten von über 230 Stundenkilometern über die schmale und kurvige Landstraße auf dem Braunsberg zwischen Salzwoog und Ludwigswinkel. In einer Kurve kollidierte er direkt hintereinander mit drei Fahrzeugen. In das letzte davon, einen Seat Leon, krachte er frontal. Zu diesem Zeitpunkt war der Audi laut Unfallgutachten trotz der zwei vorherigen Zusammenstöße immer noch 95 bis 106 Stundenkilometer schnell. Beide Insassen, ein Ehepaar aus Baden-Württemberg, starben noch am Unfallort.

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War es das erste Urteil zu diesem Unfall?

Nein. Bereits im Dezember 2024 sprach ihn eine andere Strafkammer des Landgerichts schuldig – damals wegen verbotenen Kraftfahrzeugrennens mit zweifacher Todesfolge. Drei Jahre und sechs Monate hätte er ins Gefängnis gehen sollen, zusätzlich erließ das Gericht eine dreijährige Führerscheinsperre. Allerdings legte er erfolgreich Revision ein. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil auf und verwies den Fall zurück ans Zweibrücker Landgericht, wo er ab Mitte April neu verhandelt wurde.

Was ist eine Revision?

Die Revision ist ein Rechtsmittel. Vereinfacht gesagt, ist es die Möglichkeit aller Prozessbeteiligten, sich gegen ein Urteil zu wehren. Wer Revision einlegt, muss diese genau begründen. Im Nachgang prüft ein Revisionsgericht – wie der BGH – das Urteil auf mögliche Rechtsfehler.

Hat nur der Angeklagte Revision eingelegt?

Nein. Wie die Sprecherin des Zweibrücker Landgerichts, Corinna Zellmann, auf Anfrage berichtet, wehrt sich auch die Schwester des verstorbenen Mannes gegen das Urteil. Sie hatte in beiden Prozessen die Nebenklage angetreten. Die Staatsanwaltschaft verzichtet hingegen auf das Rechtsmittel, sagt die Landgerichtssprecherin.

Was bedeutet das?

Nach dem ersten Urteil hatte nur die Verteidigung des 29-Jährigen Revision eingelegt. Dadurch wurde er vom sogenannten Verschlechterungsverbot geschützt. Das heißt: Von Anfang an stand fest, dass die Strafe nicht höher ausfallen darf als im ersten Verfahren. Durch die Revision der Nebenklage gilt dieses Verbot diesmal nicht.

Wie geht es weiter?

Laut Zellmann hat das Landgericht nun sieben Wochen Zeit, um das Urteil von vergangener Woche zu verschriftlichen und den Verfahrensbeteiligten zuzusenden. Ab dann gilt für die Rechtsbeistände des Angeklagten und der Nebenklägerin eine Frist von einem Monat, um die Revision zu begründen.

Im Anschluss haben alle Beteiligten die Möglichkeit, Stellungnahmen zu den Begründungen abzugeben. Ist das erledigt, leitet die Staatsanwaltschaft die Revisionsbegründungen an den BGH in Karlsruhe weiter.

Was kann die erneute Revision ergeben?

Hier gibt es verschiedene Szenarien. Zum einen kann der BGH die Revision des Audifahrers als unbegründet abweisen. Dadurch würde das Urteil rechtskräftig werden und der 29-Jährige müsste seine zweieinhalbjährige Haftstrafe antreten. Sollte der BGH allerdings erneut Probleme bei der Urteilsbegründung des Landgerichts feststellen, könnte der Fall ein drittes Mal in Zweibrücken verhandelt werden.

Könnte der 29-Jährige eine höhere Strafe bekommen?

Theoretisch ja. Würde der Fall wieder am Landgericht landen, könnte der Audifahrer wegen des Wegfalls des Verschlechterungsverbots zu einer Freiheitsstrafe verurteilt werden, die länger ist als die zuletzt verhängten zwei Jahre und sechs Monate. Das Strafmaß nach dem ersten Prozess – zur Erinnerung: drei Jahre und sechs Monate – dürfte dennoch nicht überschritten werden. Auch die Führerscheinsperre ist bei maximal drei Jahren gedeckelt.

Was sagen Verteidigung und Nebenklage?

Der Verteidiger des 29-Jährigen, Rechtsanwalt Stefan Beck, sagte auf Anfrage, dass er im Namen seines Mandanten Revision eingelegt habe, um das schriftliche Urteil in Ruhe prüfen zu können. Der Rechtsbeistand der Nebenklage, Andreas Ammer, ließ eine Anfrage dieser Zeitung bis Redaktionsschluss unbeantwortet.

Warum legt die Staatsanwaltschaft keine Revision ein?

„Die Staatsanwaltschaft hat nach Prüfung des Urteils von der Einlegung eines Rechtsmittels abgesehen“, schreibt Oberstaatsanwalt Felix Huth auf Anfrage. Der Sprecher der Staatsanwaltschaft Zweibrücken erläutert, dass eine Revision bei der verhängten Freiheitsstrafe nicht geboten sei – obwohl Staatsanwalt Christian Bischoff im Verfahren auf drei Jahre und sechs Monate plädierte. Die Entscheidung unterliege genauen Maßstäben, betont Huth. Unter anderem sei die Tatsache allein, dass ein anderer Beteiligter ein Rechtsmittel einlegt, für die Staatsanwaltschaft kein hinreichender Grund, das Urteil ebenfalls anzufechten.

Wann ist mit einer Entscheidung zu rechnen?

Das lässt sich nicht abschätzen. Nach dem ersten Raserprozess lag zwischen Urteil und BGH-Entscheidung etwa ein halbes Jahr.