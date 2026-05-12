Rund 150 Stundenkilometer war der Angeklagte schnell, als er mit dem ersten von drei Fahrzeugen kollidierte. Hätten die Todesopfer überlebt, wenn er langsamer gefahren wäre?

Warum musste ein Ehepaar aus Baden-Württemberg bei einer Sonntagsfahrt über den Braunsberg im September 2023 sterben? Diese Frage beschäftigt weiterhin die sechste Strafkammer des Zweibrücker Landgerichts. Auf der Anklagebank sitzt ein 29-jähriger Südwestpfälzer, der an diesem Tag mit seinem Audi RS 5 bis zu 231 Stundenkilometer schnell durch den Wald raste und im Anschluss mit drei Autos kollidierte – darunter der Seat Leon des Ehepaars.

Bereits am Montag hatte der Sachverständige Björn Wilhelm sein Unfallgutachten präsentiert. Seinen Berechnungen sowie Daten des Bordcomputers des Audi zufolge fuhr er beim ersten Zusammenstoß mit Tempo 149 bis 159 auf den Mazda einer 62-Jährigen auf. Als er nur Bruchteile einer Sekunde später einen Ford streifte, war der Audi noch 113 Stundenkilometer schnell, berichtete Wilhelm. Als es zum Frontalcrash mit dem Seat des verstorbenen Ehepaars kam, sei der Wagen des Angeklagten noch 95 bis 106 Stundenkilometer schnell gewesen. Aus den Daten geht hervor, dass die Bremsen des Audi zu keinem Zeitpunkt betätigt wurden.

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Kein Unfall bei Tempo 70?

Am Dienstag beschäftigte sich das Gericht erneut mit dem Unfallgutachten. Die Kammer hatte Björn Wilhelm gebeten, weitere Berechnungen anzustellen. Es ging dabei darum, herauszufinden, mit welcher Geschwindigkeit der Angeklagte auf den Seat des Paars getroffen wäre, wäre er bereits zu Beginn der Massenkarambolage langsamer gewesen. Hätte der 29-Jährige seinen 450-PS-Audi auf die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 Kilometern pro Stunde beschleunigt, als er mit dem Mazda kollidierte, wäre er, so der Sachverständige, beim dritten Zusammenstoß 40 bis 50 Stundenkilometer schnell gewesen – das entspricht knapp der Hälfte der tatsächlichen Geschwindigkeit.

Entsprechend noch langsamer wäre er bei einer Ausgangsgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern gewesen. Wilhelm rechnete vor, dass der Frontalcrash dann nur noch mit fünf bis 15 Kilometern pro Stunde erfolgt wäre. Bei Tempo 70 vor dem Unfall mit dem Mazda hätte das Ehepaar womöglich sogar unverletzt überlebt. Der Gutachter geht davon aus, dass der 29-Jährige bei dieser Geschwindigkeit noch vor dem Zusammenprall mit dem Seat zum Stehen gekommen wäre. „Es ist möglich, dass eine Vollbremsung der Seat-Fahrerin eine Kollision verhindert hätte. Das erscheint mir recht realistisch“, sagte Wilhelm. Ein solches Bremsmanöver wurde vom Bordcomputer des Seat unmittelbar vor dem tödlichen Unfall registriert.

Angeklagter spricht erstmals seit Prozessbeginn

Auffällig war, dass der Angeklagte sein Schweigen brach. Zu Prozessbeginn hatte er lediglich wenige Angaben zu seiner Person gemacht und das Reden ansonsten seinem Verteidiger Stefan Beck überlassen. Er stellte – unaufgefordert – Fragen zu Wilhelms Ausführungen und äußerte Zweifel an der Vorgehensweise des Sachverständigen. „Ich verstehe es nicht“, wiederholte er sich mehrfach. Der Vorsitzende Richter Christian Orth unterband die Nachfragen schließlich: „Es ist nicht meine Aufgabe, Ihnen das zu erklären.“

Am Dienstag stellten zudem die Rechtsmediziner ihre Obduktionsergebnisse vor. Beide Opfer erlitten ein sogenanntes Polytrauma, also mehrere verschiedene Verletzungen. Laut Untersuchungen der Mediziner hätten einzelne davon schon allein ausgereicht, um zum Tod zu führen. Laut den Medizinern verstarben die 58-jährige Frau und ihr 68-jähriger Mann unmittelbar nach dem Unfall.

An Spekulationen, bei welchen Geschwindigkeiten die Verletzungen nicht tödlich gewesen wären, wollten sich die Mediziner nicht beteiligen. „Das wäre unseriös“, sagte einer der Ärzte. Allgemein lasse sich allerdings sagen, dass bei geringerem Tempo das Verletzungsrisiko tendenziell sinke, so seine Kollegin. „Es kann aber auch schon bei 50 Stundenkilometern zu tödlichen Verletzungen kommen – vor allem durch abruptes Abbremsen“, erklärte die Rechtsmedizinerin.

Vermutlich 0,81 Promille bei Unfall

Geklärt werden konnte, mit welchem Blutalkoholwert der Angeklagte im September 2023 hinterm Steuer saß. Zumindest grob. Die Blutabnahme im Krankenhaus mehrere Stunden nach dem Unfall ergab einen Wert von 0,41 Promille. Ein Arzt errechnete, dass der Wert während der Fahrt vermutlich bei 0,81 Promille lag. Mit abschließender Sicherheit lasse sich das aufgrund des Schocks und des Blutverlusts nach dem Unfall nicht sagen.

Der Prozess wird am Montag, 18. Mai, um 9 Uhr fortgesetzt. Bei diesem Termin werden die Plädoyers der Staatsanwaltschaft, der Nebenklage sowie der Verteidigung erwartet.

Der Prozess

Der Raserprozess rund um den Unfall mit zwei Toten am Braunsberg wird seit Mitte April neu aufgerollt. Der Bundesgerichtshof hatte das ursprüngliche Urteil aufgehoben. Warum, lesen Sie hier.

An Prozesstag zwei schilderten Unfallbeteiligte ihre Erlebnisse, am dritten Tag zeigten Fotos der Polizei das Ausmaß der Zerstörung. Der vierte und bis dato letzte Verhandlungstag beschäftigte sich mit dem Unfallgutachten des Sachverständigen.