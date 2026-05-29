Anstatt sich mit dem milden Urteil abzufinden, versucht der 29-Jährige alles, um nicht in den Knast zu müssen. Diesmal könnte die Revision allerdings zum Eigentor werden.

Das Urteil im Raserprozess vergangene Woche löste empörte Reaktionen aus. Die Menschen in der Südwestpfalz können nicht nachvollziehen, wie man derart über den Braunsberg rasen kann – wir reden von Geschwindigkeiten bis zu Tempo 231 – und trotzdem noch einmal einen Führerschein bekommen soll. Viel schwerer wiegt die Fassungslosigkeit darüber, dass der Tod des Ehepaars, das bei dem Unfall im September 2023 starb, ungesühnt bleibt, der Raser nur zweieinhalb Jahre hinter Gitter muss.

Wann er seine Strafe antreten wird, ist unklar. Denn wie schon nach dem ersten Urteil im Dezember 2024 – damals sollte er für drei Jahre und sechs Monate in Haft – wehrt sich der 29-Jährige gegen die Entscheidung des Landgerichts. Er legt Revision ein. Nun mag es zwar durchaus menschlich sein, alles zu versuchen, um nicht ins Gefängnis zu müssen. Wenn man aber die Vorgeschichte, die Umstände und das sowieso schon überraschend milde Strafmaß beachtet, wirkt die erneute Revision wie eine Verzweiflungstat.

Im Unterschied zum letzten Mal ist die Verteidigung aber nicht die einzige Partei, die Revision einlegt. Auch die Nebenklage, vertreten von der Schwester des verstorbenen Mannes, ist unzufrieden mit dem Urteil. Dadurch könnte die Revision für den 29-Jährigen zum Eigentor werden: Unter Umständen könnte sich die Strafe in einem weiteren Prozess auf bis zu dreieinhalb Jahre erhöhen.

Es lässt sich nicht sagen, ob sich der junge Südwestpfälzer tatsächlich erhofft, sich durch eine dritte Hauptverhandlung irgendwie doch noch zu einer Bewährungsstrafe hangeln zu können, oder ob er sich nur ein bisschen mehr Zeit in Freiheit erkaufen will.