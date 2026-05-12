Ob ein 29-Jähriger nach dem Unfall am Braunsberg Schuld am Tod eines Ehepaars ist, muss das Landgericht klären. Aber: Seinem Verhalten fehlt es an Anstand und Respekt.

Wenn Gerichtsmediziner vor Gericht erscheinen, heißt das oft eines: Menschen sind gestorben. Die Aussagen der Mediziner sind ungeschönt. Das müssen sie auch sein, dafür erscheinen die Experten vor Gericht. Sich solche Details anzuhören, ist nur schwer zu ertragen – das gilt für erfahrene Juristen ebenso wie für Journalisten und besonders für die Hinterbliebenen.

Als die Obduktionsergebnisse vom tödlichen Unfall am Braunsberg, bei dem ein Ehepaar aus Baden-Württemberg starb, am Dienstag am Landgericht Zweibrücken vorgestellt wurden, war die Stimmung gedrückt. Zu eindringlich waren die Schilderungen der Mediziner. Vor allem dann, als sich die Prozessbeteiligten am Richterpult versammelten, um sich von den Ärzten die Ergebnisse auch in Form von Bildern zeigen zu lassen. Mittendrin die Nebenklägerin, die Schwester der verstorbenen Frau.

Moralisch jetzt schon verloren

Der einzige, der nicht einmal einen Funken an Anteilnahme, geschweige denn Respekt, gegenüber den Toten zeigte, war der Angeklagte. Während Richtern sowie Staats- und Rechtsanwälten anzusehen war, wie schwer es ihnen fällt, sich diese Fotos anzuschauen, war der Blick des 29-jährigen Südwestpfälzers gesenkt. Aber nicht aus Trauer oder Scham: Er nutzte die Zeit, in der er allein auf der Anklagebank saß, um pausenlos auf sein Smartphone zu starren. Die Kammer bemerkte das nicht – oder ignorierte es.

Unabhängig davon, was für ein Urteil gegen den 29-Jährigen kommende Woche verhängt wird, moralisch hat er den Prozess spätestens am Dienstag verloren. Sein Verhalten ist nicht weniger als ein Schlag ins Gesicht der Toten und der Angehörigen.