Ähnlich wie Freude begleiten uns kleine und große Ärgernisse tagtäglich. Manchmal tut es gut, sich über Kleinkram zu ärgern, denn schließlich hilft das, großen Ärger zu verarbeiten. Worüber sie sich zuletzt so richtig geärgert haben, haben wir Passanten in der Fußgängerzone gefragt. Manche Antworten klingen vertraut, andere überraschen.

Timur Furat wohnt mitten in der Fußgängerzone und ärgert sich über Raser, die selbst am Tag durch die Hauptstraße fahren und nachts Krawall auf dem Schlossplatz machen. „Gerade letztens ist es vorgekommen, dass die Fahrer nachts mit ihren Wagen kamen und vor dem Schlossbrunnen Donuts fuhren. Die Reifenspuren waren auch Tage später noch zu sehen“, berichtet Furat. Sorgen hat er wegen der Kinder, die über Tag am Schlossbrunnen spielen und mit ihren Eltern dort auf den Bänken sitzen. „Das kann unter Umständen richtig gefährlich werden“, meint der Pirmasenser.

Nicole Zimmermann und ihr Sohn Jannick haben sich vor wenigen Tagen noch über die Grippe geärgert, die den Sohn heimgesucht hatte. „Er hatte drei Tage lang richtig hohes Fieber und musste ein Antibiotikum nehmen. Ich musste zu drei Apotheken fahren, bis ich das Mittel bekommen habe – und seinen zwölften Geburtstag konnte er leider auch nicht feiern“, erzählt Nicole Zimmermann von den Plagen der Erkältungssaison.

Shisha-Reste lassen Staubsauger brennen

Peter Jost aus Horbach fährt zum Einkaufen entweder nach Kaiserslautern oder nach Pirmasens. In der südwestpfälzischen Stadt freut er sich über die günstigen Parkgebühren, während er sich in Kaiserslautern ärgert über die hohen Preise, die zu zahlen sind, wenn er sein Auto ordnungsgemäß abstellen will. „In Kaiserslautern zahle ich für eine Stunde doppelt so viel wie hier, und das ärgert mich. Auch finde ich die Fußgängerzone in Kaiserslautern nicht so schön wie die in Pirmasens“, erzählt er.

Anke Zinnecker wiederum ist vor wenigen Tagen der Staubsauger durchgebrannt. „Offenbar hat mein Sohn Reste von seiner Shisha aufgesaugt, und das fing dann drinnen an zu brennen. Gestunken hat es, und es qualmte furchtbar. Das hat mich richtig geärgert“, sagt sie. Einen neuen Staubsauger hat sich Zinnecker schon zugelegt: Mit zwei Hunden zu Hause, die Haare lassen, bleibe ihr nichts anderes übrig, als schleunigst für Ersatz zu sorgen.

Froh, wenn der Frühling kommt

Janick Peiffer ärgert sich über die Erkältungswelle, die nach wie vor grassiert. „Überall, wo ich hinkomme, sind die Leute krank. Auf der Arbeit auch, und dann muss ich teilweise Überstunden machen. Ich bin froh, wenn es Frühling wird, und das Ganze dann hoffentlich aufhört“, erzählt er.

Petra Remy wiederum ärgert sich darüber, dass die Stadt Pirmasens von einigen Menschen schlecht geredet wird. „Klar ist es traurig, dass wir mittlerweile so wenige Geschäfte haben, aber Jammern hat noch keinem etwas gebracht. Diese Schwarzseherei ändert nichts, ganz im Gegenteil“, findet sie.