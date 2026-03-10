Die Anwohner der Erlenbrunner Straße auf der Ruhbank wünschen sich einen Zebrastreifen. Daraus wird aber wohl nichts. Auch eine Querungshilfe ist nicht ganz einfach.

Laut Manuela Schneider, Sachgebietsleiterin Straßenverkehr, hatten sich Anwohner der Erlenbrunner Straße aus dem Bereich zwischen der Kreuzung zur Lemberger Straße und Wasgaustraße gemeldet. Die Anwohner beklagten, dass es wegen viel zu schneller Autofahrer in dem Bereich praktisch unmöglich sei, zu Fuß die Straße zu überqueren.

Schneider kann das bestätigen: „Da wird zu schnell gefahren.“ Das sei bei Kontrollen der Polizei sowie mittels einer Geschwindigkeitstafel bestätigt worden. Schneider hält allerdings einen Zebrastreifen nicht für die beste Lösung. Der Fußgänger fühle sich auf einem Zebrastreifen oft zu sicher und Autofahrer würden zu oft den Zebrastreifen ignorieren.

Querungshilfe nicht überall machbar

Für Schneider sei deshalb eine Querungshilfe in Form eines Fahrbahnteilers in der Mitte viel einfacher für den Fußgänger, zumal der Fahrbahnteiler auch noch verkehrsberuhigend wirke, was an dieser Stelle effektiv und sinnvoll sei.

Die Anwohner hatten sich die Querungshilfe für den Bereich gewünscht, wo ein direkter Zugang zum Lidl-Markt möglich ist. Genau dort sei die Fahrbahn aber für die Querungshilfe zu schmal. Weiter in Richtung Wasgaustraße sei mehr Platz, was jedoch wohl ein zu großer Umweg für die Fußgänger sei, schätzt sie. „Das ist eine wirklich schwierige Stelle“, betont Schneider. Der Fall gehe im November nochmal in den Verkehrsausschuss.