Die Unfallzahlen in Pirmasens steigen wieder, blieben aber 2022 immer noch unter Vor-Corona-Niveau. Erfreulich ist die weiter sinkende Zahl von Schwerverletzten. Für Verwunderung sorgt allerdings der Anstieg bei den alkoholbedingten Unfällen und die extrem niedrige Zahl an Temposündern.

Die Pirmasenser Polizei ist erfreut über die positive Entwicklung der Unfallzahlen in der Stadt. Es gibt zwar mit 1288 Unfällen einen Anstieg um 5,7 Prozent, die jedoch in Anbetracht des sehr niedrigen Verkehrsaufkommens in der Pandemie zwangsläufig zu erwarten gewesen sei, wie die Pirmasenser Polizei in ihrem Jahresunfallbericht betont. Die Zahlen von 2022 müssten deshalb besser mit 2019, also der Zeit vor Corona verglichen werden und damals gab es in Pirmasens 1480 Unfälle, was 192 mehr als 2022 sind. „Insofern folgt die Verkehrsunfallentwicklung für die Stadt Pirmasens im Mehrjahresvergleich einem positiven Trend“, heißt es im Unfallbericht.

Erfreulich bewertet die Polizei auch die Tatsache, dass bei den meisten Unfällen keine verletzten Personen zu beklagen waren. Bei 91 Prozent aller Unfälle blieb es bei Blechschäden. Und hier ist besonders positiv hervorzuheben, dass die Zahl der Schwerverletzten trotz beendeter Pandemie noch mal gesunken ist. Zwölf Verkehrsteilnehmer wurden im vergangenen Jahr schwer verletzt, einer weniger als im Jahr zuvor. Kräftig um 18 Prozent gestiegen ist jedoch die Zahl der Leichtverletzten: Es waren 106 Personen, die bei Unfällen zu Schaden kamen. Ein tödlicher Unfall ereignete sich im Oktober 2022 auf der B10 im Stadtgebiet, als eine 24-jährige Frau in Richtung Waldfriedhof unterwegs war und ihr auf ihrer Fahrspur ein Lastwagen entgegen kam. Die Ursache für den tödlichen Fahrspurwechsel blieb ungeklärt. Die Frau starb noch am Unfallort. In den Vorjahren war es auch immer ein Verkehrstoter pro Jahr, 2019 waren es allerdings zwei.

Doppelt so viele Alkoholunfälle

Als Hauptursachen macht die Polizei zu hohe Geschwindigkeit, Alkohol und zu wenig Abstand aus. Die Zahl der alkoholbedingten Unfälle hat sich sogar mehr als verdoppelt. In 31 Fällen waren Alkohol oder Drogen der Unfallverursacher. Ein Jahr davor waren es 14 Fälle. Im Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre werden laut Unfallbericht 27 Unfälle pro Jahr registriert, bei denen der Verursacher betrunken oder durch Drogen berauscht war. Wieso 2021 nur 14 Unfälle dieser Art registriert wurden, ist der Polizei ein Rätsel, zumal zu beobachten gewesen sei, dass „die Corona-Pandemie durchaus ein Verstärker für Alkohol- oder Betäubungsmittelkonsum war“.

Die Pirmasenser scheinen sich besser an Geschwindigkeitsbeschränkungen zu halten. Die Raserunfälle sind von 103 auf 71 gesunken, was ein Rückgang um 31 Prozent ist. Verwunderlich ist die extrem niedrige Zahl an Temposündern. Bei Laserkontrollen sollen laut Polizei nur 290 Fahrer erwischt worden sein, die schneller als erlaubt unterwegs waren. Insgesamt verzeichnete die Polizei bei Radar- und Laserkontrollen 414 Temposünder. Wie oft kontrolliert wurde, teilte die Polizei nicht mit. Das waren früher viel mehr Temposünder. 2004 wurden beispielsweise 8800 Autofahrer erwischt, die zu schnell unterwegs waren. Damals gab die Polizei auch noch eine Zahl der Kontrollen an. 317 Radar- und Laserkontrollen gab es 2004.

Weniger Unfallfluchten

Eine große Sehnsucht nach Nähe scheint auch weiterhin die Pirmasenser Autofahrer erfasst zu haben. Die Unfälle mit zu geringem Abstand zum Vordermann sind wieder gestiegen und betragen nun 449 – sechs Prozent mehr als im Vorjahr.

Erneut zurückgegangen ist hingegen die Zahl der Unfallfahrer, die nach dem Unfall geflohen sind. Fünf Prozent weniger waren es 2022. Von den 286 Fällen konnte die Pirmasenser Polizei 38 Prozent aufklären, was dem Wert vom Vorjahr entspricht.

Radfahrer häufig schuld an Unfällen

Mehr Kinder waren im vergangenen Jahr unter den Unfallopfern. 15 Unfälle mit Beteiligung von Kindern wurden registriert. Ein Jahr davor waren es neun. In sechs Fällen waren die Kinder als Fußgänger unterwegs und in acht Fällen als Radfahrer. Womit an fast jedem zweiten Unfall ein Kind beteiligt war. Insgesamt wurden 2022 20 Unfälle mit Radfahrern verzeichnet. Drei Radler wurden dabei schwer und 15 leicht verletzt. Die Polizei betont, dass bei 17 dieser Unfälle die Radler selbst entweder Hauptverursacher oder mitschuldig waren. „In den meisten Fällen kam es aufgrund mangelnder Fahrpraxis zu Stürzen“, so der Unfallbericht. Hier kündigte die Polizei an, verstärkt mit Kontrollen die Sicherheit und technische Ausstattung der Räder sowie Fehlverhalten der Radelnden zu ahnden.

Die Pirmasenser Polizei hat verstärkt Autos kontrolliert. 1091 Mängelberichte seien im vergangenen Jahr ausgestellt worden. In 38 Fällen wurden Autofahrer wegen verbotenen Tunings ihrer Fahrzeuge angezeigt. Bei Kontrollen wurden wieder mehr Gurtmuffel erwischt. 132 nicht angeschnallte Autofahrer waren es 2022. Im Jahr davor waren es noch 113. Keine große Besserung zeigen die Pirmasenser auch bei der Handynutzung am Steuer. Trotz Freisprecheinrichtungen seien 112 Autofahrer mit Handy am Ohr erwischt worden.