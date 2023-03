Im Februar imponierte Raphael Steinbacher mit einem Sieg im Mekka der Thaiboxer, dem Rajadamnern Stadium in Bangkok. Nun war der Kämpfer von Knock Out Rodalben auch in der Alten Lokhalle in Mainz erfolgreich.

Der aus Waldfischbach-Burgalben stammende 26-Jährige bestritt bei der „Step-Up-Gala“ im Muay Thai (Thaiboxen) den zweiten Hauptkampf des Abends gegen Alex Zeit vom Frankfurter Main Gym. In der dritten Runde schlug Steinbacher den Hessen mit einem gedrehten Ellenbogen k. o.

Sein Rodalber Vereinskollege Alexej Lerch verlor im Kampfsport-Mix K1 nach Punkten.

Auch zwei Nachwuchskämpfer von Knock Out Rodalben stiegen, betreut von den Trainern David Razavinik und Jan Lorson, in Mainz in den Ring. Der erst neunjährige Pirmasenser Levon Crittenden erreichte im K1 ein Unentschieden gegen einen schwereren Gegner, Sarah Scheerer (12) unterlag ebenfalls im K1 nach Punkten.