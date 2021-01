Warum das Westernreiten keinen Platz mehr bei der FEI hat .

Seit Anfang des Jahres ist Reining – eine Disziplin des Westernreitens, bei der verschiedene Manöver im Galopp oder aus dem Galopp heraus geritten werden – nicht mehr Teil des Pferdesports, der unter dem Dach der Reiterlichen Vereinigung organisiert ist. Grund ist, dass diese Disziplin aus dem offiziellen Kanon des Weltpferdesportverbandes (FEI) gestrichen wurde. 2019 hatte es noch so ausgesehen, dass die Disziplin weiter unter dem Dach der FEI bleiben könnte.

Im Jahr 2000 hatte die FEI-Generalversammlung in Mainz die Aufnahme von Reining als siebter FEI-Disziplin beschlossen. „Die Idee, Reining in die FEI aufzunehmen, war ja, dass diese Disziplin einmal olympisch wird. Das ließ sich nicht realisieren“, sagt Nico Hörmann, der seit 2015 Bundestrainer Reining bei der Reiterlichen Vereinigung war. Statt olympisch zu werden, entwickelte sich Reining zum FEI-Sorgenkind. Der Anteil der Reining-Reiter- und -Pferde an den FEI-Gesamtzahlen lag weit unter einem Prozent, die Zahl der Reining-Veranstaltungen unter dem Dach der FEI hatte von 2018 und 2019 – dem letzten Jahr vor der Pandemie – um 35 Prozent abgenommen. 2019 gab es weltweit nur 66 Reiningturniere unter mehr als 4700 FEI-Turnieren. Die meisten Wettkämpfe gab es für Springreiter, es folgten die Distanzreiter, die Dressur- und die Vielseitigkeitsreiter. Nur Turniere in der Para-Dressur und im Para-Fahren wurden seltener als Reining angeboten.

2019 gab es den Versuch, Reining bei der FEI zu erhalten. Es wurden strategische Ziele ausgemacht, etwa, dass Tierschutz, ethische Grundsätze und Anti-Doping-Prinzipien vom US-amerikanischen Verband NRHA anerkannt werden. Im Frühsommer 2020 kam das Aus, weil es hinsichtlich des Alters der Pferde und deren Reglementierung unlösbare Differenzen mit den USA gab. „Die Amerikaner haben sich in ihrer Politik sehr aggressiv verhalten, das hat einen riesen Scherbenhaufen hinterlassen. Das war ein reines Machtspiel zwischen FEI und NRHA“, sagt Hörmann. Verlierer sind die Reining-Reiter.