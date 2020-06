Die Pirmasenser Polizei war in der Nacht zu Samstag mit einer längeren Randale auf dem Exerzierplatz beschäftigt. Wie Anwohner berichteten, sei es zu Ansammlungen grölender Menschen auf dem Platz gekommen, bei denen die Polizei einschreiten musste.

Im Laufe der Nacht vergriffen sich die Randalierer schließlich am Mobiliar und den Hygieneschutzinstallationen des Bistros „Kaffeeböhnchen“. „Es hat ausgesehen wie auf einem Schlachtfeld“, berichtet Inhaberin Maja Ernst, die am Samstagmorgen die Außenbestuhlung neu sortieren musste und die wegen der Hygieneschutzverordnungen nötige Absperrung wieder installierte. Ernst hatte für ein ansprechendes Ambiente auf die üblichen Baustellenbänder verzichtet und stattdessen dekorative Hanfseile mit roten Stoffelementen gespannt. Die waren an mehreren Stellen von den Tätern zerstört worden, um mit den Seilen schließlich das Mobiliar im Außenbereich über den Platz zu ziehen.