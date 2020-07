Ein mit einem Messer bewaffneter Randalierer in Bruchweiler-Bärenbach wurde der Polizei am Montagabend gegen 19.45 Uhr gemeldet. In einer Parkanlage, die an die Wiesenstraße angrenzt, trafen die Beamten auf einen 33-Jährigen, der bereits früher aufgefallen war. Der Mann war mit einem Küchenmesser bewaffnet und zeigte sich aggressiv, so die Polizei. Als er auf Ansprache nicht reagierte, drohten die Beamten ihm den Einsatz eines Distanz-Elektroimpulsgerätes (bekannt als Taser) an. Daraufhin ließ der Mann sich widerspruchslos in Gewahrsam nehmen. Laut Polizei befand sich der 33-Jährige „in einer psychischen Ausnahmesituation“ und hatte Drogen genommen. Deshalb brachten ihn die Beamten zur psychiatrischen Behandlung in ein Krankenhaus. Während des Einsatzes und der Fahrt ins Krankenhaus beleidigte der Mann die Polizisten massiv.