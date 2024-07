Der neue Schillerplatz wird hoffentlich über Pirmasens hinaus viele Nachahmer finden.

Es wäre gut, wenn auch in der Stadt weitere Begrünungen dieser Art folgen, vor allem im privaten Bereich. Auch wenn es in diesem Sommer in der Südwestpfalz keine Hitzewelle gab: Es werden viele Hitzephasen folgen und gegen diese müssen sich Städte wappnen. Knallheiße Asphaltwüsten wie der Schillerplatz in eine Grünoase umzuwandeln, die dazu noch was für die Verkehrssicherheit tut, das sind die richtigen Maßnahmen.

Bestimmt werden Bürger anderer Quartiere das Beispiel sehen und vor ihrer Haustür ähnliches wünschen. Eine Kettenreaktion wie bei der Verkehrsberuhigung wäre hier wünschenswert. Denn die wollen nämlich auch alle vor der eigenen Haustür. Und hoffentlich werden auch viele ihre eigene Asphaltwüste im Hof oder vor dem Haus angehen und zum Wohle des eigenen Mikroklimas in Grünanlagen umwandeln. Mit städtischen Projekten allein lässt sich der Klimawandel nicht meistern.