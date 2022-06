Lobende Worte findet der neue Kreisvorsitzende des Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club, Bernd Lohrum, für die Pirmasenser Bemühungen, die Infrastruktur für Radfahrer zu verbessern. Pirmasens arbeite wenigstens an einem Konzept, im Gegensatz zu Zweibrücken. Lohrum mahnt allerdings zur Eile. Bis Ende 2023 müssten die Radwege fertig sein, sonst gibt es keine Förderung.

Grundsätzlich sieht Lohrum die Stadt derzeit noch weit weg vom Ziel. Das Konzept anzugehen, sei gut aber derzeit nur Papier. „Ich bin gespannt, wie es umgesetzt wird.“ Radfahrer, Fußgänger und Autofahrer gleichzeitig im Straßenraum unterzubringen, sei eine Herausforderung. Einfach mit Farbe einen schmalen Streifen auf der Straße zum Radweg zu adeln, reiche da nicht aus. Die Autofahrer bedrängten die Radler auch auf diesen Schutzstreifen. Nur baulich klar vom Autostreifen getrennte Radwege seien ausreichend sicher – also mit Bordstein oder Schwellen. „Radwege sind erst dann gut, wenn sie sicher für Kinder sind“, legt Lohrum die Messlatte hoch an das Radwegekonzept der Stadt.

Positiv sieht er jedoch, dass Pirmasens in wenigen Wochen ein Konzept haben wird. Etwas ähnliches verspreche der Zweibrücker Oberbürgermeister seit Jahren und auch der Kreis habe ebenfalls noch nicht mit solch einem Konzept begonnen. „Damit hat Pirmasens eine Chance, bei Förderprogrammen und kann eine 90-prozentige Förderung erhalten.“ 80 Prozent vom Bund und zehn Prozent vom Land für Kommunen, die finanziell nicht so gut gestellt sind.

Radständer für die Innenstadt

Lohrum will aber nicht auf das Konzept und Fördertöpfe warten und plant eine ähnliche Aktion wie in Zweibrücken, wo der ADFC Gelder gesammelt hatte, um Radständer in der Innenstadt zu installieren. 4000 Euro kamen so zusammen, was für Fahrradständer an zehn Stellen in der Stadt reichte. 40 bis 50 Euro kosten laut Lohrum die Ständer. Geschäftsbesitzer seien überzeugt worden, dass sie hier in einen Service für ihre Kunden investieren. „Radfahrer sind bessere Kunden als Autofahrer und bringen mehr Umsatz“, zitiert Lohrum Erkenntnisse, die Studien laut dem ADFC ergeben haben sollen. Der größte Hemmschuh für viele Radler, öfter in die Pedale zu treten und das Fahrrad auch im Alltag zu nutzen, seien die fehlenden Radständer.

Kein Verständnis hat Lohrum, dass viele Radfahrer wegen der fehlenden Radwege kurzerhand den Gehweg nutzen. „Das verschlechtert unser Image.“ Auch die gemeinsame Nutzung von Gehwegen für die Radler sieht er kritisch. „Ein Schild und ein bisschen Farbe ist die billigste Lösung, bringt aber neue Konflikte“, so seine Beobachtung. Wenn der Wille da sei, fände sich auch der Platz im Straßenraum für baulich getrennte Radwege. Als Beispiel nennt er in Pirmasens die Schäfer- und Zweibrücker Straße. „Die vier Spuren dort, brauchen die Autofahrer nicht“, findet Lohrum in Bezug auf die Schäferstraße und bei der Zweibrücker Straße könnte eine Einbahnstraßenregelung eine ganze Fahrspur für die Radler freimachen. Gerade die Zweibrücker Straße sei wichtig, um Radfahrer aus dem Umland sicher in die Stadt zu bringen oder auch Mitarbeiter von Profine den Weg zur Arbeit zu erleichtern. Nicht wenige der Profine-Mitarbeiter nutzen jetzt bereits das Fahrrad.

Umdenken bei den Autofahrern gefordert

Der neue ADFC-Vorsitzende fordert ein Umdenken bei den Autofahrern, die auch die für sie positiven Aspekte der Radnutzung sehen sollten. „Jeder Radfahrer macht einen Parkplatz in der Stadt frei“, nennt er einen Vorteil. Davon abgesehen, dass Radfahrer auch nicht den Autoverkehr behinderten, da in der Innenstadt ohnehin Autofahrer nicht schneller als ein Radler unterwegs sein könnten wegen des hohen Verkehrsaufkommens und der vielen Ampeln. Erst recht, wenn der Radler mit einem Pedelec unterwegs ist.

Auch der Kreis muss in die Pflicht genommen werden

Gut sei, dass auch der Kreis zumindest ein Radwegekonzept planen will. „Da wollen wir uns von Anfang einmischen“, kündigte Lohrum an. Radwege nach Pirmasens rein fehlten derzeit. Das sei nicht allein eine Aufgabe der Stadt, hier müsse der Kreis in die Pflicht genommen werden. Eine Anbindung, die sanft ansteigt, sei hier ideal und dazu böte sich das Talgleis der Bahnstrecke von Biebermühle nach Pirmasens an. Das seit Jahren nicht mehr genutzte Gleis mit dem einen Kilometer langen Tunnel bei Fehrbach würde zudem eine Riesenattraktion darstellen. „Das kostet aber eine siebenstellige Summe“, schätzt Lohrum, der es jedoch angesichts der drei Milliarden Euro im Fördertopf des Bundes nicht für illusorisch hält.

Im Landkreis sollte zudem mehr an den Radler gedacht werden, der für den Alltag zum Einkaufen oder den Weg zur Arbeit in die Pedale treten will. Radwege sollten nicht allein für Touristen konzipiert werden. Früher sei es absolut üblich gewesen, dass beispielsweise Kinder immer mit dem Fahrrad zur Schule fuhren. „Da waren die Schulhöfe voller Fahrräder.“