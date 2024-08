Die Schlussetappe der Radrundfahrt Deutschland-Tour führt am Sonntag auch durch die Südwestpfalz. Gut eine Stunde sind die Radsportler im Landkreis unterwegs.

Die Etappe wird am Sonntag um 12.30 Uhr in Annweiler gestartet. Das Fahrerfeld wird voraussichtlich gegen 14 Uhr über Johanniskreuz kommend auf der L499 den Landkreis Südwestpfalz erreichen und nach Heltersberg fahren. Bei einem schnellen Durchschnittstempo von 44 Stundenkilometern wird mit einer Ankunft gegen 14.11 Uhr gerechnet, bei einem langsameren Schnitt von 40 Stundenkilometern sollten die ersten Fahrer gegen 14.21 Uhr das Dorf erreichen. Dort ist eine Sprintwertung vorgesehen.

Von Heltersberg geht es über Geiselberg (14.12 Uhr), Horbach (14.18), Steinalben (14.20), Hermersberg (14.24), Weselberg (14.29, Saalstadt (14.33), Wallhalben (14.37), Winterbach (14.43) und Niederhausen (14.45) zur Bergwertung nach Großbundenbach (14.52). Dort verlässt die Deutschland-Tour den Landkreis Südwestpfalz in Richtung Zweibrücken. Das Ziel ist nach 182,7 Kilometern in Saarbrücken in der Heuduckstraße gegen 16.39 Uhr erreicht.

30 Minuten vor dem Eintreffen wird gesperrt

Rund 45 Minuten, ehe die Radsportler eintreffen, sorgen die örtliche Polizei, eine mobile Motorradstaffel und Streckenposten des Veranstalters, die an ihren Warnwesten zu erkennen sind, für eine freie Strecke. Ein Polizeifahrzeug mit roter Flagge kündigt 30 Minuten später die herannahenden Profisportler an. Dann ist die Strecke gesperrt. Nachdem alle Radsportler den Streckenabschnitt passiert haben, gibt ein Polizeifahrzeug mit grüner Flagge die Strecke für den regulären Verkehr wieder frei.

Die Kreisverwaltung Südwestpfalz ist als Straßenverkehrsbehörde für die Anordnung von Streckensperrungen auf klassifizierten Straßen außerhalb der geschlossenen Ortschaften zuständig. Innerhalb der Ortslagen sind die jeweiligen Verbandsgemeindeverwaltungen zuständig.