Einen Unfall in Kauf genommen haben offenbar Unbekannte, die an einem geparkten blauen Audi A4 zwei Radmuttern an Felgen gelöst haben. Die Polizei sucht nun Zeugen für die Tat, die sich zwischen Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 17 Uhr, ereignet hat. Der Wagen war in der Feldstraße in einer Hofeinfahrt abgestellt. Die herausgedrehten Radmuttern wurden auf dem Bordstein davor gefunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet. Hinweise nimmt die Polizei in Dahn per E-Mail unter pidahn@polizei.rlp.de oder unter Telefon 06391 9160 entgegen.