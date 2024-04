Am Mittwochmittag löste ein bislang unbekannter Täter in der Burgstraße die Radmuttern eines Autos. Der Besitzer des VW Golf bemerkte dies beim Fahren noch rechtzeitig und verhinderte so mögliche schlimmere Folgen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331 5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.