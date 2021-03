Der neue Fahrradklimabericht des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) liegt vor, und Pirmasens findet sich darin zum allerersten Mal. Die Stadt schaffte es auf Platz 410, sechs Plätze vor dem Schlusslicht Kulmbach in der Kategorie der Städte mit weniger als 50.000 Einwohnern.

Besonders kritisiert wurde von den 92 Radfahrern, die sich an der Umfrage in Pirmasens beteiligten, dass in Einbahnstraßen immer noch nicht in der Gegenrichtung gefahren werden darf, kaum sichere Radständer zu finden seien, Autofahrer die Radler bedrängten und das Ordnungsamt parkende Autos auf Radwegen großzügig dulde. Weitere Minuspunkte sind zu schmale Radwege und fehlende Ampelschaltungen für Radfahrer. Die Pirmasenser Radler verliehen ihrer Stadt die Note 4,61.

Der ADFC-Bericht erscheint alle drei Jahre. 2018 war Pirmasens noch nicht aufgeführt. Im vergangenen Jahr warb Bürgermeister Michael Maas für die Teilnahme an der Umfrage, um Stärken und Schwächen des Pirmasenser Straßennetzes für Radler aufzuspüren. Pluspunkte hat die Umfrage auch zutage gefördert: Es gibt einen Fahrradverleih und kaum Raddiebe. Außerdem bescheinigten die Teilnehmer der Verwaltung, dass neuerdings mehr für die Radler getan werde. Nur fünf Prozent gaben an, dass es Spaß macht, in Pirmasens Rad zu fahren.

Die Nachbarstadt Zweibrücken schnitt mit Platz 322 und der Gesamtnote 4,19 auch nicht viel besser ab. Landau hingegen gehört zu den Gewinnern des Tests, da sich die Stadt erheblich verbessert habe, wie die Umfrage ergab. Landau landete auf Platz 75 mit der Note 3,61. Kaiserslautern erreichte Platz 92 von 110 Städten mit mehr als 100.000 Einwohnern. Die Kaiserslauterer Radler gaben ihrer Stadt die ebenfalls wenig schmeichelhafte Note 4,3.