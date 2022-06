Für Gersbach muss beim Radverkehrskonzept nachgebessert werden. Hoffnungen setzt Beigeordneter Denis Clauer auf eine neue Radroute zwischen Gersbach und Winzeln. Geplante Direktverbindungen nach Hengsberg und die Kernstadt werden vom Ortsbeirat kritisch gesehen.

Das Radverkehrskonzept für Gersbach soll vor allem an den Ortseingängen Verbesserungen für die Radfahrer bringen, erläuterte Verkehrsplaner Michael Noll am Donnerstag im Ortsbeirat. Vor allem die Kreuzung der Rotmühlstraße zur Windsberger Straße macht den Verkehrsplanern Sorgen. „Diese Stelle hat die größten Sicherheitsbedenken in der ganzen Stadt“, so Noll. Radfahrer aus Windsberg, die auf den Radweg nach Winzeln wollen, könnten nur unter Gefahr wegen des Kurvenbereichs die Straßenseite wechseln. Hier müsste eigentlich ein Umbau der Kreuzung erfolgen, um eine sichere Lösung zu finden.

Dezernent Denis Clauer setzt eher auf den Ausbau der Gersbacher Straße in Winzeln im kommenden Jahr, um hier eine ganz andere Lösung zu bekommen. Durch den Ausbau wird der Ausbau von Feldwegen zwischen Gersbach und Winzeln nötig als Umleitungsstrecke. Und diese Umleitungsstrecke über die Stockwaldhütte könnte anschließend perfekt als neuer Radweg genutzt werden, der sehr sicher sei, erläuterte Denis Clauer.

Wenig Probleme bei Tempo-30-Zone

Zweifel hatten die Ortsbeiratsmitglieder wegen der vorgeschlagenen Direktverbindungen nach Hengsberg und in die Kernstadt über das Blümelstal und Strecktal. Der Weg ins Tal sei so steil, dass die Abfahrt schon gefährlich sei. Zudem werde die Route wegen der steilen Anstiege auf beiden Seiten wohl kaum genutzt, monierten mehrere Beiratsmitglieder, was auch Denis Clauer so sieht. „Das ist ein gefährliches Stück und umgekehrt sauschwer“, so Clauer.

Weniger Probleme sieht der Ortsbeirat bei der fast kompletten Ausweisung des Vororts als Tempo-30-Zone. Mit Ausnahme der Rotmühlstraße wird künftig überall in Gersbach nur noch Tempo 30 gelten, kündigte Manuela Schneider, die für Verkehr zuständige Sachgebietsleiterin an. Die Rotmühlstraße dürfe als Durchgangsstraße mit überörtlicher Bedeutung nicht auf Tempo 30 reduziert werden, behauptete Schneider. „Das geht aus rechtlichen Gründen nicht“, betonte Dezernent Denis Clauer. Zur Überwachung der Geschwindigkeitsbeschränkung meinte Schneider, dass dies Sache der Polizei sei und wohl wie bisher ein bis zweimal pro Jahr erfolgen soll. „Mehr ist da nicht drin“, bedauerte Schneider. Clauer sieht die Reduzierung auf 30 Stundenkilometer grundsätzlich auch ohne große Überwachung als Gewinn an. Derzeit werde von vielen Autofahrern bei Tempo 50 grundsätzlich 60 oder 70 gefahren, da der Temposünder dann noch ohne Führerscheinverlust bei einer Kontrolle davon kommt. Wenn auf 30 reduziert werde, zeige die Erfahrung, dass die Autofahrer dann maximal nur noch mit 50 Sachen unterwegs sind. Die Tempo-30-Zone werde in den Vororten mit Priorität angegangen, kündigte Schneider an.

Ausbau der Gersbacher Straße verschiebt sich

Veränderungen stehen in dem Vorort durch die Neunutzung der früheren Palatia-Schuhfabrik und dem dazugehörigen Gelände an. Denis Clauer, der auch Vorsitzender der für das Gelände zuständigen Jakob-Hildenbrand-Stiftung ist, kündigte an, dass sehr große Flächen als Bauland erschlossen werden könnten. Hier müssten jedoch noch Probleme mit dem Regenwasser gelöst werden. Im Bereich der Denkmalstraße sei die Entwässerung ohnehin ein Problem, was sich durch die Bebauung der derzeitigen Wiesenflächen noch verschärfen könnte. Die Fabrik und die einstige Fabrikantenvilla seien in einem guten Zustand. Das frühere Wohnhaus an der Fabrik in der Denkmalstraße müsse jedoch wohl abgerissen werden, so Clauer. Noch in diesem Jahr rechnet er mit einer Entscheidung zu den Immobilien der Stiftung.

Der für Gersbach wegen einer nötigen Vollsperrung relevante Ausbau der Gersbacher Straße in Winzeln sollte eigentlich im vergangenen Monat schon beginnen. Die Baufirma habe jedoch Probleme und werde wohl erst Ende Juni starten. Versprochen worden sei jedoch, dass die ersten Bauabschnitte bis zum Spätherbst fertig werden, informierte Clauer. Die dieses Jahr anstehenden Bauabschnitte werden noch innerörtlich in Winzeln umgeleitet. Erst im kommenden Jahr folge der Bauabschnitt, der eine Vollsperrung der Gersbacher Straße und den Bau einer Umleitungsstrecke nötig mache.