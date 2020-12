Ein „Radiokonzert Live“ mit Werken von Richard Wagner, Peter Tschaikowsky und Franz Schubert spielt die Deutsche Radio Philharmonie am Sonntag, 13. Dezember, ab 11.04 Uhr.

Auf der Bühne der Saarbrücker Congresshalle musiziert die Deutsche Radio Philharmonie unter ihrem Chefdirigenten Pietari Inkinen. Solist ist Ermir Abeshi, Konzertmeister der Philharmonie.

Der Schönheit der Musik auf der Spur sind die drei Komponisten dieses Programms: Richard Wagner in seinem sinnlichen Siegfried-Idyll, ein schwärmerischer Peter Tschaikowsky in der Serenade für Streichorchester C-Dur und der 19-jährige Franz Schubert in seinem Rondo für Violine und Streicher A-Dur.

Der Saarländische Rundfunk – SR-2-Kultur-Radio – überträgt das Konzert am Sonntag ab 11.04 Uhr live ins heimische Wohnzimmer. Danach steht es unter www.drp-orchester.de und www.SR2.de online zum Nachhören bereit. Das Programmheft kann wie gewohnt unter www.drp-orchester.de (siehe Service) gelesen oder heruntergeladen werden.