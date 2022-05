Schwerere Verletzungen zog sich am Sonntagnachmittag eine Radfahrerin zu, die auf einem Waldweg nahe der L487 vor dem Anstieg zum Braunsberg gestürzt und dabei frontal auf das Gesicht gefallen war. Laut Polizei kam die Frau, die einen Helm trug, ohne Fremdverschulden zu Fall. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Straße blieb während der Unfallaufnahme befahrbar. Der Waldweg gehört nicht zu den neuen vier deutsch-französischen Rundtouren, die am Sonntag mit einem Radler-Fest eingeweiht worden waren. Auf diesen Routen sei der Radverkehr reibungslos gelaufen, zog gestern die Polizei in Dahn eine positive Bilanz der Veranstaltung. Es seien keine Vorkommnisse oder Unfälle gemeldet worden.