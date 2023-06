Nach einer Beschwerde von Sebastian Tilly (SPD) über die Öffnung der Fußgängerzone für Radfahrer hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag die Zeiten der Öffnung konkretisiert. Wie berichtet hatte sich Tilly über die Öffnung von 17 Uhr am Nachmittag bis morgens um 11 Uhr gewundert, da der Stadtratsbeschluss nur auf den Zeitraum außerhalb der Geschäftszeiten beschränkt war. Die jetzige längere Öffnung sei somit rechtswidrig, argumentierte Tilly, der betonte, nichts gegen Radfahrer zu haben. Die Öffnung von 17 bis 11 Uhr habe ihn jedoch befremdet, da etwas anderes beschlossen worden sei.

Tilly bat in der Ratssitzung um mehr Kontrollen des Ordnungsamtes, da ihm berichtet worden sei, dass Radfahrer viel zu schnell in der Fußgängerzone unterwegs seien. Zugelassen ist nur Schrittgeschwindigkeit. Oberbürgermeister Markus Zwick verwies auf den Vorschlag der Verwaltung für die jetzige Lösung, die nun schon mehrere Wochen laufe und bisher keine Probleme verursacht habe. Gegen vier Stimmen der AfD wurde die Öffnung nun konkret auf 17 bis 11 Uhr festgelegt.