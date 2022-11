Eine 25-jährige Frau spazierte mit ihrem Hund am Donnerstag um 18.30 Uhr auf dem Fußweg zwischen Hermersberg und Weselberg, als sich plötzlich von hinten ein Radfahrer näherte. Dieser soll so nah an sie herangefahren sein, dass sie stürzte und sich eine Verletzung am Kopf zuzog. Der Radfahrer fuhr weiter in Richtung Weselberg, ohne sich um die Frau zu kümmern. Der Hund, ein Akita Inu, erschrak und rannte davon. Er konnte bislang nicht gefunden werden. Hinweise zu dem Vorfall oder zu dem entlaufenen Hund erbittet die Polizeiinspektion Waldfischbach-Burgalben, Telefon 06333 9270.