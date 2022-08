Auf eine in dieser Höhe nicht erwartete Spendenbereitschaft trafen Florian Bilic und Philipp Andreas während ihrer „Tour de Hospiz“ im Juni. Entsprechend gut war die Stimmung bei der Übergabe des Spendenschecks über 22.370 Euro am Freitag.

Zum vierten Mal hatten sich die beiden in den Dienst der guten Sache gestellt und fuhren sieben Tage lang mit dem Rad Stationen in der Südwestpfalz ab, um für das Hospiz Haus Magdalena zu werben. Direkt vor Ort konnten sie bereits 10.800 Euro sammeln, der restliche Teil der Summe ging auf anderem Wege im Kontext der Tour ein. „Mittlerweile kennt jeder das Hospiz. Gerade in Pirmasens und der unmittelbaren Umgebung ist die Einrichtung sehr bekannt“, hatte Andreas beobachtet, und Bilic hoffte auf weitere Strahlkraft der Aktion.

Wichtiger Beitrag für die Hospiz-Wahrnehmung

Stefan Höhn, theologischer Vorstand des Diakoniezentrums, bewunderte den „Ehrgeiz für die gute Sache, mit dem Sie auf die Menschen zugehen und den Hospiz-Gedanken weitertragen“. Gerade die Öffentlichkeitsarbeit sei immens wichtig, unterstrich die stellvertretende Hospizleiterin Nicole Stein. Auf den Umstand, dass man trotz des vollendeten Neubaus weiterhin auf Spenden zur Finanzierung des Hospizes angewiesen sei, wies auch die für das Spendenwesen verantwortliche Stefanie Eyrisch hin.

„Mächtig stolz“ sei er auf Bilic und Andreas, meinte Oberbürgermeister Markus Zwick, der als Schirmherr der Aktion bei der ersten Etappe selbst mitgeradelt war. Die beiden Ehren-Hospizbotschafter hätten maßgeblich dazu beigetragen, dass das Haus Magdalena in den Köpfen der Menschen angekommen sei.