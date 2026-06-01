„Ride the Planet“, so heißt der zweite Teil der Vortragsreihe von Lotta Schaefer und Lukas Bion. Am Freitag war Premiere im Pfarrheim Kröppen. Die beiden wollen zum einen von ihren Touren berichten – und Spenden für zwei Projekte sammeln.

Die beiden waren 2023 zu einer Radtour durch 19 Länder und drei Kontinenten aufgebrochen. Rund anderthalb Jahre waren Schaefer und Bion unterwegs, mehr als 24.000 Kilometer hat das Lehrerpaar dabei zurückgelegt. Über den zweiten Teil ihrer Tour durch die Länder Kirgisistan, China und die Mongolei berichten die Weltenbummler.

In vielen Bildern und Videoclips haben sie ihre Erlebnisse festgehalten. Etwa zwei Stunden dauert die Präsentation. Der Eintritt ist frei. Es gibt die Möglichkeit für das Uganda Projekt des Münchweilers Ludwig Heim und ein Tansania Projekt zu spenden.

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