Der Pop-up-Laden in der Pirmasenser Fußgängerzone ist erst einmal passé. Die Sponsoren haben die Förderung eingestellt. Das Ladengeschäft ist gekündigt. Derzeit feilt die Stadt an einem neuen Konzept für das Projekt, zu dessen Finanzierung künftig das Land beiträgt.

In Hermersberg hat ein Jäger ein Pferd erschossen. Der tödliche Schuss fiel laut Polizei aus Versehen.

Die Frau, die im Spätsommer ihren Ehemann in der Verbandsgemeinde Rodalben überfahren wollte, steht seit heute in Zweibrücken vor Gericht.

Der Mietvertrag für ein neues Geschäft in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie läuft bereits. Weitere Läden sollen hinzukommen.

Am Zweibrücker Fashion Outlet wurde jetzt der „größte Ladepark der Pfalzwerke in ganz Deutschland“ in Betrieb genommen. Sagen die Pfalzwerke.

In langen Schwärmen kehren die Kraniche auch in diesem Jahr wieder sehr früh aus ihren Winterquartieren zurück.

Die Zweibrücker Umwelt- und Klimaschutzinitiative ZW-vernetzt hat für 2023 ein „Aktionsjahr Wasser“ ausgerufen.

In ihrer Wochenend-Meinung vermutet Sigrid Sebald, dass der Landesbetrieb Mobilität im Falle der Vollsperrung in Rimschweiler nicht mit offenen Karten spielt.

Die Einbahnstraßenpläne für die Pirmasenser Zwingerstraße sind wieder vom Tisch. Die Stadt will das Problem der vielen Unfälle in dem kurzen und sehr steilen Straßenstück anders lösen.

Die ehemalige Pirmasenser Stadträtin Nortrud Hummel ist am Donnerstag gestorben. Sie hatte die Berufsbildende Schule in Zweibrücken geleitet.

Die Gäste- und Übernachtungszahlen in der Südwestpfalz bewegten sich 2022 wieder auf Vor-Corona-Niveau. Die Südwestpfalz Touristik will jetzt verstärkt in den sozialen Medien werben.

Grünes Licht für Aldi in Waldfischbach-Burgalben: Der Discounter kann seinen Neubau am alten Standort angehen.