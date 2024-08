Wie die Polizei meldet, haben Unbekannte in der Hauptstraße eine schwarz-gelbe Rüttelmaschine des Herstellers Bomag im Wert von etwa 5000 Euro gestohlen. Wer in der Zeit zwischen Montag, 18.30 Uhr und Dienstag, 8 Uhr etwas Ungewöhnliches bemerkt hat, oder andere Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 06331-5200 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.