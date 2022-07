Ein voller Erfolg war das Spielfest am Eisweiher in Pirmasens: Nach zwei Jahren Pause kamen tausende Besucher zur 37. Auflage der Veranstaltung.

Hochmotiviert und gut gerüstet: So kehren fünf junge Kenianer in ihre Heimat zurück. Fast sechs Monate lang haben sie in Hauenstein vieles gelernt über die Entstehung von Schuhen.

Als einziger grüner Ortsbürgermeister in der Südwestpfalz war er eine Besonderheit. Jetzt ist Tobias Woll aus Hettenhausen von seinem Amt zurückgetreten.

Die Schulleitung zweifelt noch. Projektleiterin Konstancja Tomasik ist aber zuversichtlich, dass es mit dem Einzug der Schüler in zwei Monaten in den topsanierten A-Bau der Pirmasenser Berufsschule klappen könnte. Momentan hängt es an den Bodenlegern.

Bei Ernstweiler hat eine Wiese gebrannt. Das Feuer war schnell gelöscht, aber die Feuerwehr mahnt trotzdem: Aufpassen beim Grillen und keine Kippen in die Gegend werfen.

Die Ortsdurchfahrt von Winterbach wird in einigen Monaten ausgebaut. Deshalb wird diese Woche eine andere Straße gesperrt. Sie wird hergerichtet, bevor sie als Umweg dient.

Seit 50 Jahren gibt es die Grundschule in Bruchweiler-Bärenbach – zur Jubiläumsfeier gab es ein Zirkusprogramm.

Weil er gerade noch zehn aktive Sängerinnen und Sänger hatte, hat sich der Kirchenchor Schweix nach 128 Jahren aufgelöst.

Die Polizei war am Freitag und am Samstag auf dem Gersbacher Dorffest – allerdings nicht zum Feiern, sondern, weil es zu handfesten Auseinandersetzungen gekommen war.

Am Samstag trieben Taschendiebe in Pirmasens ihr Unwesen.

Es wird heiß, Baby! Die Wettervorhersage zum Wochenanfang.