Am Sonntagnachmittag hat ein rücksichtsloser Fahrer in einem weißen Mercedes GLC63e mit seinen Fahrmanövern in Pirmasens mehrfach den Verkehr gefährdet. Die Polizei informiert, dass der Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über die Kreuzung Zweibrücker Straße und Turnstraße hinunter in Richtung Bahnhof fuhr, dort mit quietschenden Reifen einen U-Turn machte, um wieder Richtung Kreuzung nach oben zu fahren. Er fuhr teilweise mittig zwischen den Fahrstreifen und zwang andere Fahrer zum Ausweichen. Wer von diesem Fahrzeug gefährdet wurde, oder Hinweise auf den Fahrer geben kann, soll sich bei der Polizei unter 06333 9270 melden.