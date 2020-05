Die Polizei wirft einem 19-jährigen Mercedes-Fahrer eine rücksichtslose Fahrweise bei deutlich überhöhter Geschwindigkeit vor. Der junge Mann habe zwei Unfälle provoziert, ein Fahrradfahrer wurde dabei verletzt. Der 19-Jährige habe am Montag gegen 22 Uhr in der Alleestraße in der baustellenbedingten Fahrbahnverengung im Bereich der Realschule einen Pkw überholt und ihn touchiert. Noch auf der Gegenfahrbahn streifte der Fahrer des E-Klasse-Mercedes mit dem Außenspiegel den Arm eines entgegenkommenden 44-jährigen Mountainbike-Fahrers, der dadurch zu Fall kam und sich leicht verletzte. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die 63-jährige Fahrerin des auf der linken Fahrzeugseite beschädigten Hyundai I30 und ihre 25-jährige Beifahrerin blieben wie der Verursacher des Verkehrsunfalls unverletzt. Die Schäden am Mercedes werden auf circa 300 Euro, die am Hyundai auf circa 750 Euro geschätzt. Ein bei dem 19-Jährigen freiwillig durchgeführter Alkoholtest ergab 0,00 Promille, auch auf Drogenkonsum habe nichts hingedeutet, so die Polizei. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt.